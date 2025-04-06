我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股散戶情緒從「FOMO」變「FOWO」 寧擁現金

拒削減多元性、公平與包容計畫 紐約州公校恐失聯邦補助

央視起底「舉牌」背後的色情暗流 慢搖、陪陪相同套路

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
社交平台部分舉牌。（視頻截圖）
社交平台部分舉牌。（視頻截圖）

「舉牌」本是參與者手持照片或寫有祝福語的牌子，拍成圖片或視頻與網民互動，不過在一些社交媒體平台，「舉牌」暗藏軟色情內容。央視新聞調查發現，一些人借助「舉牌」買賣淫穢色情圖片和視頻，形成一個由舉牌者、代理和買家組成的利益鏈，其中有不少未成年人甚至成賣家，平台相關治理模式幾乎失效。

央視新聞報導，在舉牌這個表面看似潮歌熱舞的舉牌現象背後，有很多像「果舉」（裸體舉牌）等隱晦的詞匯頻繁出現，深藏著買賣淫穢色情圖片和視頻的利益鏈條。一部分「接舉牌」者和「求舉牌」者，以色情為賣點，甚至衍生出代理，這些代理既是賣家也是買家。

報導指出，涉黃圖片和視頻被明碼標價，價格從三、四元到三、四百元（人民幣，約0.4～0.5到41～55美元）不等。據買家要求，自定義時長、服裝、動作、尺度的涉黃圖片和視頻價格，要明顯高於不露臉、時長短、批量販賣的涉黃套圖和視頻價格。

據報導，調查者發現很多代理都自稱是二級代理，上家可直接和舉牌者聯繫，被稱為「總代理」，許多涉黃圖片和視頻被層層加價轉賣。為吸引更多潛在買家關注，這些代理會在抖音、快手、小紅書百度貼吧和閒魚等平台開設舉牌賬號，不斷發布秀身材的擦邊視頻或圖片，獲得流量。

舉牌代理常常會把「有意向的私信我」等話術發在文案中或評論區。每個代理都會根據需要，建立數量不等、級別不同的聊天群，例如QQ群、微信群等；這些群普遍都有嚴格的群規，群成員被禁止私自交易，有的群還將所有成員禁言，有的甚至還有退群監控。

未成年的莎莎（化名）是一名高中生，在她的朋友圈裡，不僅有小姑娘們喜歡的盲盒、零食、香水，還有打了馬賽克的色情舉牌預覽視頻。作為一名代理，莎莎的言行與她的年齡完全不相符。像莎莎這樣被牽涉其中的未成年人不在少數，成為網絡色情的參與者和受害者。

讓未成年人牽扯其中的色情舉牌現象裏，不僅有利益的誘惑，還有一些社交媒體「投其所好）的算法推薦，使得越來越多不設防的未成年人深陷其中。平台接到舉報也會。不僅如此，平台的一些算法推薦板塊，還會主動給用戶推送這些變異的搜索關鍵詞。

雖然幾乎所有社交媒體平台都推出了「未成年人模式」，但是這一措施並沒有起到應有的作用。

在未成年人保護模式這第一道防線失守的情況下，買家和賣家以求舉牌和接舉牌的形式，通過平台引流、算法推薦、私域交易，完成涉黃圖片和視頻的買賣。而除了舉牌，在網上還有像「慢搖」、「陪陪」等現象，也都用類似的方式，裹挾著很多不設防的未成年人深陷其中。

各平台「未成年人模式」設置方式。（視頻截圖）
各平台「未成年人模式」設置方式。（視頻截圖）

微信 百度 小紅書

上一則

上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰

延伸閱讀

中國為何選擇重手報復美關稅？ 學者分析：可一箭三鵰

中國為何選擇重手報復美關稅？ 學者分析：可一箭三鵰
「觀測竊拍軍事設施」 中國安機關拘捕3名菲籍間諜

「觀測竊拍軍事設施」 中國安機關拘捕3名菲籍間諜
緬甸強震死亡已達2886人 食品、水、藥物極為短缺

緬甸強震死亡已達2886人 食品、水、藥物極為短缺
教師上央視惹議 北一女校長：禁教職員接受中共官媒採訪

教師上央視惹議 北一女校長：禁教職員接受中共官媒採訪

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。路透

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

2025-04-04 10:47

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威