央視起底「舉牌」背後的色情暗流 慢搖、陪陪相同套路

社交平台部分舉牌。（視頻截圖）

「舉牌」本是參與者手持照片或寫有祝福語的牌子，拍成圖片或視頻與網民互動，不過在一些社交媒體平台，「舉牌」暗藏軟色情內容。央視新聞調查發現，一些人借助「舉牌」買賣淫穢色情圖片和視頻，形成一個由舉牌者、代理和買家組成的利益鏈，其中有不少未成年人甚至成賣家，平台相關治理模式幾乎失效。

央視新聞報導，在舉牌這個表面看似潮歌熱舞的舉牌現象背後，有很多像「果舉」（裸體舉牌）等隱晦的詞匯頻繁出現，深藏著買賣淫穢色情圖片和視頻的利益鏈條。一部分「接舉牌」者和「求舉牌」者，以色情為賣點，甚至衍生出代理，這些代理既是賣家也是買家。

報導指出，涉黃圖片和視頻被明碼標價，價格從三、四元到三、四百元（人民幣，約0.4～0.5到41～55美元）不等。據買家要求，自定義時長、服裝、動作、尺度的涉黃圖片和視頻價格，要明顯高於不露臉、時長短、批量販賣的涉黃套圖和視頻價格。

據報導，調查者發現很多代理都自稱是二級代理，上家可直接和舉牌者聯繫，被稱為「總代理」，許多涉黃圖片和視頻被層層加價轉賣。為吸引更多潛在買家關注，這些代理會在抖音、快手、小紅書 、百度 貼吧和閒魚等平台開設舉牌賬號，不斷發布秀身材的擦邊視頻或圖片，獲得流量。

舉牌代理常常會把「有意向的私信我」等話術發在文案中或評論區。每個代理都會根據需要，建立數量不等、級別不同的聊天群，例如QQ群、微信 群等；這些群普遍都有嚴格的群規，群成員被禁止私自交易，有的群還將所有成員禁言，有的甚至還有退群監控。

未成年的莎莎（化名）是一名高中生，在她的朋友圈裡，不僅有小姑娘們喜歡的盲盒、零食、香水，還有打了馬賽克的色情舉牌預覽視頻。作為一名代理，莎莎的言行與她的年齡完全不相符。像莎莎這樣被牽涉其中的未成年人不在少數，成為網絡色情的參與者和受害者。

讓未成年人牽扯其中的色情舉牌現象裏，不僅有利益的誘惑，還有一些社交媒體「投其所好）的算法推薦，使得越來越多不設防的未成年人深陷其中。平台接到舉報也會。不僅如此，平台的一些算法推薦板塊，還會主動給用戶推送這些變異的搜索關鍵詞。

雖然幾乎所有社交媒體平台都推出了「未成年人模式」，但是這一措施並沒有起到應有的作用。

在未成年人保護模式這第一道防線失守的情況下，買家和賣家以求舉牌和接舉牌的形式，通過平台引流、算法推薦、私域交易，完成涉黃圖片和視頻的買賣。而除了舉牌，在網上還有像「慢搖」、「陪陪」等現象，也都用類似的方式，裹挾著很多不設防的未成年人深陷其中。