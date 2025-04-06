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上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰

中國新聞組／北京6日電
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18樓的阿姨搬著小板凳坐在19樓蹲守租客。（取材自新聞坊）
18樓的阿姨搬著小板凳坐在19樓蹲守租客。（取材自新聞坊）

去年小坊報導「上海阿姨用晾衣桿頂住音響粘在天花板致全樓被魔音灌耳」，浦東大道一棟樓多位居民反映，從2023年上半年開始長期遭受一位50多歲的阿姨用音響放出的強烈電音噪音的折磨，總是夜不能寐，有搬離，或不敢入住。這位阿姨的女兒稱，她主動聯繫了居委，表示了抱歉，還強調自己也是受害者。

新聞坊報導，住在18樓阿姨樓下的17樓業主說，去年8月後，18樓阿姨的隔壁鄰居就搬離了。電音噪音停了一段時間，但不久後新的噪音又出現了。從今年3月初開始，大家耳邊突縈繞著另一種音樂--「大悲咒」。為此，17樓業主專門花巨資安裝隔音設備，但依舊不敢入住。19樓租客也是深受其擾，晚上只能戴著耳機睡覺。

報導指出，儘管19樓的租客忍了，反倒是18樓製造噪音的阿姨先找上了他。去年12月底，18樓的阿姨報警稱，19樓在她家天花板上鑿了洞並往裡面倒水，更搬著小板凳坐在19樓蹲守該租客。

物業表示，其實是18樓阿姨自己家漏水。隨後，19樓原租客不堪其擾在今年年前搬離，16樓業主稱，耳朵邊整天縈繞這種聲音，也嘗試想要跟她溝通，她就是自以為非常正義的自衛反擊。事實上沒有人在震她，只有她在震別人。

 報導說，不只鄰居，阿姨女兒竟也求助過。她表示，母親長期製造噪音影響鄰居，她感到相當困擾，怎麼勸說都沒用；並稱，「我跟醫院也諮詢過了，我們家裡人可能覺得她精神上有點問題，有點幻聽、被害妄想，很抗拒看病。現在我也覺得好像拿她沒辦法了，我也繞進死胡同了，我已經勸了大概有三四年了。」 

律師表示，具體要看當事人的意圖，究竟是無意還是故意製造噪音。上海恆建律師事務所主任潘書鴻表示，似乎這位阿姨是帶「報復」心態給周邊居民造成困擾，屬侵權行為，但取證難度較大、且維權成本高。

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