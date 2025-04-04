甩頭舞暴紅 千萬粉絲網紅「刀小刀」經濟糾紛被警帶走

曾憑借甩頭舞一夜暴紅，千萬粉絲網紅「刀小刀」被帶走調查。（取材自微博）

千萬粉絲網紅「刀小刀」曾憑借甩頭舞一夜暴紅，驚傳被警方帶走調查；知情人表示，「經濟糾紛，欠帳有快一年了，三四個警察，還有法院的，還有執行官，都核實過她的身分。」前經紀公司稱，「刀小刀」拖欠解約賠償金400多萬人民幣（約55萬美元），截至4月3日20時，400多萬元解約金已給付10萬元（約1.4萬美元）。

九派新聞報導，「刀小刀」原名高靜靜，曾是成都OST傳媒的「紅人」，2019年4月在抖音 發布了第一條短視頻，2020年2月底憑借一條甩頭舞變裝視頻一夜暴紅，這條視頻讓她漲粉900W，點讚量高達651.6W，評論量23W，轉發量32W。隨後，她開始在變裝類短視頻上持續發力，短視頻播放量開始達到千萬量級，點讚量都在200萬以上。

後來，她簽約OST傳媒，有了專門的團隊為她收集熱點素材、內容策畫、拍攝剪輯後，刀小刀粉絲數也持續上漲。

報導指出，去年5月「刀小刀」自曝重度抑鬱，還表示：此前已與公司解約，決定給自己一個結束和新的開始，「這兩年自己熱度大不如從前，和公司團隊也磨合了很久，但是數據持續低迷」。

她還表示，自己比粉絲們更加注重自己的外貌和身材，為了上鏡好看，所以選擇了最極端的減肥方式，節食斷碳。過度的節食和精神焦慮導致自己的頭頂缺了一個指甲蓋大小的頭髮，最終確診重度抑鬱。

「刀小刀」抖音平台帳號顯示，其在該平台擁有超1717萬粉絲，獲讚超5億次，其最後一條視頻發布於3月29日。