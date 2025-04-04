我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

山西「訂婚強姦案」 男一審判3年 母反告12檢警瀆職

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「訂婚強姦案」被告席男的母親鄭女士提交材料，請求對12名辦案人員以玩忽職守罪追責。（取材自現代快報）
「訂婚強姦案」被告席男的母親鄭女士提交材料，請求對12名辦案人員以玩忽職守罪追責。（取材自現代快報）

山西陽高「訂婚強姦案」備受關注。該案此前經陽高縣人民法院一審判決，席某某以強姦罪被判處有期徒刑三年。二審開庭審理後，未當庭宣判。被告人席男母親鄭女士日前前往大同市人民檢察院提交控訴材料，請求對12名辦案人員以玩忽職守罪追責。

現代快報報導，被控訴的對象包括陽高縣公安局刑事偵查大隊大隊長及兩名辦案警員，還有陽高縣人民檢察院檢察長、副檢察長在內的9名辦案人員，共計12人。鄭女士表示，檢察院並未出具已收到控訴材料的證明，為了確保材料準確無誤送達，她隨後又向大同市人民檢察院郵寄了一份控訴材料。

據報導，鄭女士認為，陽高縣公安局刑事偵查大隊在辦理兒子涉嫌強姦案件中，未等待DNA鑑定意見即向陽高縣人民檢察院報請批捕，同時陽高縣人民檢察院檢察官在辦理該案中，未等待DNA鑑定意見即作出批捕決定，涉嫌玩忽職守罪。

「我也是後來才發現，刑偵大隊在辦理我兒子案子的時候，卷宗裡有不少缺漏，整個流程也有很多問題，這些我都寫在控訴材料裡了。」鄭女士表示，「我兒子沒有強姦對方，我希望撤銷一審判決，還我兒子清白，他是無罪的。」　

據此前媒體報導，2023年5月1日，山西大同陽高縣席某某與女子訂婚，次日在婚房發生關係後，女方控告男方強姦。

DNA

上一則

「供不應球」中民眾：羽毛球漲價比黃金猛 月薪2萬打不起

下一則

甩頭舞暴紅 千萬粉絲網紅「刀小刀」經濟糾紛被警帶走

延伸閱讀

南韓憲院8：0一致通過尹錫悅彈劾案 在野黨：人民勝利

南韓憲院8：0一致通過尹錫悅彈劾案 在野黨：人民勝利
拚了…中國「華南F3」爬懸崖祭祖 機器狗無人機也出動

拚了…中國「華南F3」爬懸崖祭祖 機器狗無人機也出動
新聞評論／民進黨式民主 以搞癱國會為能事？

新聞評論／民進黨式民主 以搞癱國會為能事？
末班機都飛了…陸配小微未離台 明移民署恐「這樣做」

末班機都飛了…陸配小微未離台 明移民署恐「這樣做」

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統