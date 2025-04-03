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山東人販入室搶嬰 揭18年前細節 爺為奪回孫遭踩出眼珠

中國新聞組╱綜合報導
被搶孩子姜甲儒的母親喬守芬庭審結束後走出法庭後暈倒送醫。(取材自上游新聞)
被搶孩子姜甲儒的母親喬守芬庭審結束後走出法庭後暈倒送醫。(取材自上游新聞)

18年前，山東泰安一名八個月大嬰兒姜甲儒，被四名人販子入室搶走，法院近日一審開庭揭露細節，四人販搶嬰時，毆打嬰兒爺奶，爺爺眼珠子都被踩出來，其中一人販還是鄰居，兩家僅隔500米；姜母說，四人在庭上毫無悔意，甚至「用兩眼珠子瞪著我，感覺是要吃了我」，她絕不會原諒人販子，希望全判死刑。法院決定擇日宣判。

澎湃新聞報導，被告曾某、呂某、王某、袁某共四人被控犯拐賣兒童罪，庭審中，曾某、袁某不認罪。呂某、王某雖認罪，但當庭陳述的一些細節，與此前所供述的不同。庭審結束，法院未當庭宣判。

根據起訴書顯示，2006年11月，曾某在得知一對夫婦想要抱養男孩後，產生偷男孩賣給該夫婦的想法，並與呂某、王某共同預謀此事。本案中另一名嫌疑人袁某，是受害人姜甲儒爺爺奶奶的鄰居，袁某向曾某等三人提供信息。同年12月4日凌晨1點，曾某、呂某、王某三人持械翻牆入院破鎖進入姜甲儒家中，在暴力控制姜甲儒的爺爺奶奶後，將八個月大的被害人姜甲儒從床上抱走。老兩口欲尋求幫助時，發現大門被從外面反鎖了，爺爺爬上房頂呼救，聞聲而來的鄉親將門鎖打開，才得以出來報警。

隔天，曾某、呂某以2萬8600元的價格，將姜甲儒賣給涉案夫婦，所得贓款被曾某、呂某、王某三人瓜分。

另據金羊網報導，姜甲儒的母親喬守芬回憶，案發當晚，四名男子關掉全村電閘，從院牆外翻入其家中，把姜甲儒爺爺拖到廚房毆打，奶奶想喊人，卻被一名歹徒用鋼筋頂著喉嚨。姜甲儒的奶奶哽咽地說，「他們把孩子爺爺打得渾身是血，眼珠子都被踩出來了！我被那人用鋼管頂著，根本不敢喊救命，只能眼睜睜看著他們抱走我孫子。」

事後，姜爺爺將所有的責任都攬到自己身上，怪罪自己未能妥善保護孫子。七年後，他帶著怨恨離世。

據報導，這些年裡，姜甲儒在「買家」的生活並不好過，他對人販子充滿了痛恨，希望他們能得到應有的懲罰。

四個人販子對於犯下的罪行毫無懺悔，甚至還在法庭上抖腿。「他們用倆眼珠子瞪著我，感覺是要吃了我」，姜甲儒媽媽氣憤地說：「我絕對不會原諒人販子」。

姜爺爺被人販踩出眼珠。(視頻截圖)
姜爺爺被人販踩出眼珠。(視頻截圖)
姜甲儒（深色上衣居右者）和哥哥進入法庭。(視頻截圖)
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