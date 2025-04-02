醉裸男違規獲他人房卡 侵犯酒店女客 連鎖酒店賠2000元

烏魯木齊的凱里亞德酒店傳出違規辦房卡，導致女房客險被性侵事件。（取材自南方都市報）

知名連鎖酒店房卡管理漏洞，爆出性侵害事件；近日一名旅客「A女」在網絡平台發帖，稱自己在新疆 烏魯木齊凱里亞德酒店入住時，楊姓醉酒男子在未受到有效詢問的情況下，成功在前台處辦理自己房間房卡，自己因此遭遇侵犯。

南方都市報報導，20餘歲的A女表示，2024年9月24日她與同事及其他公司人員已婚楊姓男子（近50歲）前往烏魯木齊出差。當天晚上9時，A女在房間休息突然感覺衣服被往上撩，發現楊男試圖侵犯。她堅決反抗，並逃出房間，因極度恐懼和害怕，半暈在走廊。楊男沒穿衣服，想把A女拉回房間，但房門已關上。楊男赤身裸體再次前往前台辦卡，前台依舊為其辦理A女房間房卡，未曾查看A女的情況和尋求A女的建議，導致楊男再次拿到房卡，把A女拉回房間侵犯。A女堅決反抗，最終制止楊男。

A女表示，事件發生後，自己去醫院檢查，確診中度抑鬱症。其同時表示，2024年10月向酒店告知病情後，到今年3月初，酒店方處理並不積極，經法院調解後，才表示賠償2000元（人民幣，下同，約276美元）。

此外，A女將上述遭遇發到社交媒體上，酒店方委託律師，聲稱A女的行為可能已經造成公司名譽受損，公司可能也會採取合法形式維護自身合法權益。今年3月23日，烏魯木齊美和達酒店管理有限公司（即「烏魯木齊市凱里亞德酒店」）還向警方報案，理由是A女發表涉該酒店不當言論，造成該公司名譽受到損害。

根據公司官網，凱里亞德為酒店業龍頭上市公司錦江酒店旗下的國際中高端商旅酒店品牌，截至2022年3月初，凱里亞德全球總規模超過655家門店。

凱里亞德相關人士表示，總部對製卡管理有嚴格要求，制度明確，不為非登記顧客開門或製卡，如須製卡，應在徵得住客本人同意；如住客本人處於醉酒無意識狀態，或者住客本人聯繫不上，則視為異常房態處理。前廳須至少進行三次聯繫客人，若仍聯繫不上，須客房主管或經理、前廳主管或經理以及保安一起，至少三人及以上進入房間查看，與住客口頭確認，方可為住客指定的人開門或製卡，並取證備查。

凱里亞德相關人士表示，「經過這兩天的覆核，確認門店存在違規情形，針對此情況，我們絕不容忍，將嚴肅處理。在此我們向當事人真誠致歉，同時也積極尋求與當事人溝通，期盼事情能得到妥善解決」。

對此，網友紛紛表示，「我靠，男的赤身裸體去前台辦卡這都沒引起注意嗎？前台看來很有見識，居然這麼鎮定」、「獲取別人房卡這麼容易，酒店違法後只需要道歉」、「2025年還有這麼魔幻的事」、「如果道歉有用的話要警察幹嘛」。