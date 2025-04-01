249萬打造觀摩路線「形象工程」 河南縣官刷白牆雙開

王東霞。（取材自上游新聞）

河南 省紀委監委3月31日通報6起違反中央八項規定精神典型問題。其中包括：寧陵縣委前常委、宣傳部長，縣政府前副縣長王東霞搞勞民傷財的「形象工程」。2019年至2021年，王東霞任柘城縣胡襄鎮黨委書記期間，為應付人居環境治理工作檢查，花費財政資金249.62萬元人民幣(約34.3萬美元)打造「經典觀摩路線」，對沿線21個行政村共計40多萬平方米牆體噴漆刷白。

上游新聞報導，公開簡歷顯示，王東霞，女，漢族，1975年9月生，河南柘城人，1993年10月加入中國共產黨 ，1991年8月參加工作，河南省委黨校研究生學歷。2024年6月24日消息，王東霞被查；2024年9月2日消息，王東霞嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

經查，王東霞喪失理想信念，背棄初心使命，搞封建迷信活動；罔顧中央八項規定精神，搞「形象工程」，違規收受禮品、禮金，違規接受私營企業主提供的裝修服務；違背組織原則，不如實填報個人信息；廉潔底線失守，違規從事營利活動；損害群眾利益，違規收取費用；毫無紀法底線，利用職務便利夥同他人非法占有巨額公共財物。

王東霞嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和群眾紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪汙、行賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依法規，經商丘市紀委常委會會議研究並報中共 商丘市委批准，決定給予王東霞開除黨籍處分；由商丘市監委給予其開除公職處分；終止其寧陵縣第13次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。