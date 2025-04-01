我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

中紀委3月打6虎、20大後重慶第4虎 渝官段成剛落馬

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法被調查。（取材自大風新聞）
重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法被調查。（取材自大風新聞）

整治違紀違法，中紀委3月來打6「虎」。中央紀委國家監委網站3月31日發布消息，重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中新社報導，公開資料顯示，段成剛，重慶江北人，1963年6月出生，1983年8月參加工作，1985年6月加入中國共產黨。他曾任重慶市江北區委常委、副區長，巴南區委副書記、區長，渝北區委書記，兩江新區黨工委書記等職。2022年，段成剛當選重慶市政協副主席。

界面新聞報導，段成剛是3月以來落馬的第6名「老虎」，也是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第13名中管幹部。段成剛還是20大以後重慶市落馬的「第4虎」，此前，重慶市人大常委會前副主任鄭洪、重慶市政府前副市長熊雪、重慶市委政法委前書記陸克華都已被查。

公開簡歷顯示，段成剛，男，漢族，重慶江北人，1963年6月生，研究生學歷，高級管理人員工商管理碩士，1983年8月參加工作。2018年10月任重慶市委常委、兩江新區黨工委書記，次月同時擔任管委會主任；2021年3月，他卸任重慶兩江新區管委會主任職務，後於2022年當選重慶市政協副主席，直至被查。

據港媒報導，段成剛曾任重慶兩江新區黨工委書記、管委會主任；兩江新區成立15年，已有三任書記落馬，以及一任書記死於任上。

20大 共產黨

上一則

李嘉誠賣港口 港媒：北京可祭國安法 審查期或逾半年

下一則

胡耀邦第三子病逝 77歲胡德華曾任「炎黃春秋」副社長

延伸閱讀

世紀旅遊豪華中國夢 精選五行程

世紀旅遊豪華中國夢 精選五行程
像小狗搭肩、叫名字會回應 重慶500斤寵物水牛成網紅

像小狗搭肩、叫名字會回應 重慶500斤寵物水牛成網紅
重慶醫院捲簾拉得好低 病患彎腰領藥 網：丁義珍式窗口

重慶醫院捲簾拉得好低 病患彎腰領藥 網：丁義珍式窗口
替工傷兒子維權 重慶56歲農婦熟背民法典 還成普法主播

替工傷兒子維權 重慶56歲農婦熟背民法典 還成普法主播

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事