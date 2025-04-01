中紀委3月打6虎、20大後重慶第4虎 渝官段成剛落馬

重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法被調查。（取材自大風新聞）

整治違紀違法，中紀委3月來打6「虎」。中央紀委國家監委網站3月31日發布消息，重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中新社報導，公開資料顯示，段成剛，重慶江北人，1963年6月出生，1983年8月參加工作，1985年6月加入中國共產黨 。他曾任重慶市江北區委常委、副區長，巴南區委副書記、區長，渝北區委書記，兩江新區黨工委書記等職。2022年，段成剛當選重慶市政協副主席。

界面新聞報導，段成剛是3月以來落馬的第6名「老虎」，也是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第13名中管幹部。段成剛還是20大 以後重慶市落馬的「第4虎」，此前，重慶市人大常委會前副主任鄭洪、重慶市政府前副市長熊雪、重慶市委政法委前書記陸克華都已被查。

公開簡歷顯示，段成剛，男，漢族，重慶江北人，1963年6月生，研究生學歷，高級管理人員工商管理碩士，1983年8月參加工作。2018年10月任重慶市委常委、兩江新區黨工委書記，次月同時擔任管委會主任；2021年3月，他卸任重慶兩江新區管委會主任職務，後於2022年當選重慶市政協副主席，直至被查。

據港媒報導，段成剛曾任重慶兩江新區黨工委書記、管委會主任；兩江新區成立15年，已有三任書記落馬，以及一任書記死於任上。