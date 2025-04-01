泰國唯一被震垮的大樓 違規鋼材被曝來自中資工廠

中鐵十局在泰國有數個工程項目，其中普吉皇家大學宿舍樓項目於2024年7月竣工交付。（取材自微信）

緬甸 3月28日發生強震，導致泰國 曼谷興建中的審計大樓倒塌，這也是泰國唯一震垮的大樓。泰媒報導，從這棟大樓取得的部分鋼材不符規定，疑似一家中資鋼鐵廠提供。而參與這棟高樓興建的「中鐵十局」，是以建築工程施工總承包為主業的中國國有特大型企業集團，近年來業務遍及拉丁美洲、非洲及南亞，泰國更是其中的重點。

泰國民族報報導，曼谷興建中的30層樓審計處辦公大樓28日下午因為地震 倒塌，導致多人傷亡和失蹤。

據報導，泰國工業部30日從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至曼谷孔堤區的泰國鋼鐵協會檢查。

泰國工業部長艾卡納及其團隊調查災情現場，收集了六種類型的鋼材樣本，多數來自同一個製造商。

泰國工業部長的助理蒂蒂帕斯則指出，三個鋼材樣本中有一件不符合規定。她也指出，其餘兩家公司的鋼材樣本沒有發現問題。

媒體畫面顯示，倒塌審計處辦公大樓可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，該公司生產竹節鋼筋。

這家公司於位泰國東部羅勇府班凱區，艾卡納去年底曾派團隊，調查該公司的火災事件，發現多起安全和環境違規行為。

蒂蒂帕斯解釋，自去年12月起，在她的團隊進行調查後，這家在羅勇府的工廠已被勒令關閉。

泰國商務發展部調查紀錄顯示，新科原鋼業有限公司多數股權由中國公民持有，大量的小股東也是中國公民。

另據本報系聯合報報導，此次緬甸強震，千里之外興建中的泰國審計局辦公大樓成為曼谷唯一倒塌的高層建築，引發外界關注。參與這棟高樓興建的「中鐵十局」，是以建築工程施工總承包為主業的中國國有特大型企業集團，除了中國各地眾多重大公共工程建設外，近年來，中鐵十局的業務還遍及拉丁美洲、非洲及南亞，泰國更是其中的重點。

除泰國審計局辦公大樓，根據中鐵十局微信公眾號消息，位於泰國普吉島的普吉別墅和普吉皇家大學宿舍樓、泰國清萊皇太后大學醫護人員宿舍樓、中泰鐵路一期土建工程C3-1標等，也都由中鐵十局承建。

以中鐵十局豐富的營造經驗，何以泰國審計局大樓會爆炸般瞬間崩解？據BBC中文報導，泰國結構工程師協會主席皮瑪馬斯表示，曼谷鬆軟的土壤可能也是造成塌陷的原因之一，因為它可以將地面運動放大三到四倍。