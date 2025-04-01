我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

泰國唯一被震垮的大樓 違規鋼材被曝來自中資工廠

中國新聞組／北京1日電
中鐵十局在泰國有數個工程項目，其中普吉皇家大學宿舍樓項目於2024年7月竣工交付。（取材自微信）
中鐵十局在泰國有數個工程項目，其中普吉皇家大學宿舍樓項目於2024年7月竣工交付。（取材自微信）

緬甸3月28日發生強震，導致泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌，這也是泰國唯一震垮的大樓。泰媒報導，從這棟大樓取得的部分鋼材不符規定，疑似一家中資鋼鐵廠提供。而參與這棟高樓興建的「中鐵十局」，是以建築工程施工總承包為主業的中國國有特大型企業集團，近年來業務遍及拉丁美洲、非洲及南亞，泰國更是其中的重點。

泰國民族報報導，曼谷興建中的30層樓審計處辦公大樓28日下午因為地震倒塌，導致多人傷亡和失蹤。

據報導，泰國工業部30日從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至曼谷孔堤區的泰國鋼鐵協會檢查。

泰國工業部長艾卡納及其團隊調查災情現場，收集了六種類型的鋼材樣本，多數來自同一個製造商。

泰國工業部長的助理蒂蒂帕斯則指出，三個鋼材樣本中有一件不符合規定。她也指出，其餘兩家公司的鋼材樣本沒有發現問題。

媒體畫面顯示，倒塌審計處辦公大樓可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，該公司生產竹節鋼筋。

這家公司於位泰國東部羅勇府班凱區，艾卡納去年底曾派團隊，調查該公司的火災事件，發現多起安全和環境違規行為。

蒂蒂帕斯解釋，自去年12月起，在她的團隊進行調查後，這家在羅勇府的工廠已被勒令關閉。

泰國商務發展部調查紀錄顯示，新科原鋼業有限公司多數股權由中國公民持有，大量的小股東也是中國公民。

另據本報系聯合報報導，此次緬甸強震，千里之外興建中的泰國審計局辦公大樓成為曼谷唯一倒塌的高層建築，引發外界關注。參與這棟高樓興建的「中鐵十局」，是以建築工程施工總承包為主業的中國國有特大型企業集團，除了中國各地眾多重大公共工程建設外，近年來，中鐵十局的業務還遍及拉丁美洲、非洲及南亞，泰國更是其中的重點。

除泰國審計局辦公大樓，根據中鐵十局微信公眾號消息，位於泰國普吉島的普吉別墅和普吉皇家大學宿舍樓、泰國清萊皇太后大學醫護人員宿舍樓、中泰鐵路一期土建工程C3-1標等，也都由中鐵十局承建。

以中鐵十局豐富的營造經驗，何以泰國審計局大樓會爆炸般瞬間崩解？據BBC中文報導，泰國結構工程師協會主席皮瑪馬斯表示，曼谷鬆軟的土壤可能也是造成塌陷的原因之一，因為它可以將地面運動放大三到四倍。

倫敦帝國學院地震工程資深講師馬拉加-丘基塔佩在研究影片後表示，該大樓採用「無梁樓板」（Flat Slab）設計可能是原因。「『無梁樓板』系統是一種建造建築物的方法，其中地板直接放置在柱子上，而不使用橫梁」，他解釋，「想像一下，一張僅由腿支撐的桌子，下面沒有額外的水平支撐。」

緬甸3月28日發生強震，導致泰國曼谷興建中的一棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現...
緬甸3月28日發生強震，導致泰國曼谷興建中的一棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現場搜救。(歐新社)

泰國 緬甸 地震

上一則

25歲洛陽女代客掃墓 每天鞠躬、跪拭墓碑 不怕嫁不出去

下一則

「她沒逃出」 渝女赴緬做珠寶直播帶貨1年 強震中遇難

延伸閱讀

曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠

曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠
緬甸地震黃金72小時已過 瓦城災民忍受高溫避難

緬甸地震黃金72小時已過 瓦城災民忍受高溫避難
曼谷審計大樓遭強震震垮 泰工業部長：疑用不合格鋼材

曼谷審計大樓遭強震震垮 泰工業部長：疑用不合格鋼材
緬甸強震／中泰合資大樓「爆炸式坍塌」 很不尋常…

緬甸強震／中泰合資大樓「爆炸式坍塌」 很不尋常…

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事