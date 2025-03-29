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上海對「遊菸族」出手了 最重罰3萬

中國新聞組／上海29日電
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上海市率先開展「遊菸」防控倡議，畫出8個遊客聚集區實施。（取材自央視）
上海市率先開展「遊菸」防控倡議，畫出8個遊客聚集區實施。（取材自央視）

「上海對邊走邊抽菸的遊菸族出手」的新聞報導近日登上微博熱搜，截至今天中午已累計近億次閱讀。據上海市規定，此次率先開展「遊菸」防控倡議有8個遊客聚集區，均已設置了室外吸菸區。民眾發現「遊菸」可舉報，違者個人最高罰款200元（人民幣，下同），場所最高罰款30000元。大批網友留言表示支持，希望能全國實施。

據九派新聞報導，「遊菸」是指吸菸者一邊走在路上、一邊吸菸而產生的二手菸霧。上海正進一步嚴格管控室外二手菸，今年3月中旬開始，在武康路、豫園商城、新天地、外灘、南京路步行街、陸家嘴商圈、今潮8弄、蟠龍天地實施控菸示範行動。此次上海市率先開展「遊菸」防控倡議的8個遊客聚集區，均已設置了室外吸菸區。

按照「上海市公共場所控制吸菸條例」規定，目前市民遊客在幼兒園、中小學校、少年宮、醫院、體育場館、演出場地、文物保護單位，還有人群聚集的公共交通工具等候區域等公共場所，發現「遊菸」，可以撥打12345熱線進行舉報，違者個人最高罰款200元，場所最高罰款30000元。

對此，上海12345熱線一工作人員表示，如果有人在公共場所吸菸，會有物業或者店家進行管理，「如果他們管理不好，那麽管理部門可能會對其進行處罰」。

據上觀新聞報導，徐匯區以武康路文化街區為核心，在武康大樓、武康郵局等網紅商戶布設電子屏宣傳、藝術化控菸標識和特色台卡。同時組織控菸志願者現場巡查，通過柔性勸導和滅菸袋發放等方式加強管理。黃浦區在豫園商城、新天地、外灘及南京路步行街等重點區域通過海報等宣傳控菸。外灘濱水公共區域則規範設置吸菸點和引導標識。

上海市率先開展「遊菸」防控倡議，畫出8個遊客聚集區實施。（取材自央視）
上海市率先開展「遊菸」防控倡議，畫出8個遊客聚集區實施。（取材自央視）

央視報導稱，上海市原則上不強懟，主打一個「勸你善良」。治理「遊菸」的本質是文明與法治的共進，上海「疏堵結合」的治理智慧值得推廣。

網友們幾乎一面倒對此表示支持：「真的很討厭邊走邊抽菸的」，「全國室內禁菸敢不敢」，「建議全國普及」，「這樣做很好，但也應給吸菸的人提供方便，設置專用於吸菸的場所」，「我覺得用處不大，就得重罰才行。道理教人多少遍都教不會，錢教人一遍就會」，「不罰款憑素質？這些人有素質？」。

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