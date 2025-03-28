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「湄公河行動」原型被捕 劉躍進30年收賄1.2億 當庭認罪

中國新聞組／北京28日電
劉躍進（中）受審。（取材自紅星新聞／最高人民法院）
劉躍進（中）受審。（取材自紅星新聞／最高人民法院）

曾督辦「湄公河10．5慘案」的中國公安部原部長助理、反恐專員（副部級）劉躍進，去年3月落馬受查，案件昨日在福建一審開庭；央視報導指出，劉躍進被控近30年利用職務之便受賄計1.21億元（人民幣，下同，約1660萬美元），他當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。

劉躍進長期在公安禁毒領域任職，先後出任公安部禁毒局局長、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任等職。2015年12月任公安部反恐專員（副部長級）、黨委委員。

據新黃河報導，2011年10月的「湄公河10．5慘案」，東南亞緬泰邊境的「糯康集團」殺害「華興號」和「玉興8號」兩艘貨船的13名中國船員，時任公安部禁毒局局長劉躍進任專案組組長。辦案期間，幾次親臨現場與寮國、緬甸、泰國等湄公河流域周邊國家多次協調磋商。

頭目糯康被抓後，為了將其引渡回中國，劉躍進專門前往寮國和政府、軍方、警方溝通，最終完成將糯康帶回中國。2012年11月6日，糯康被判處死刑，該案後來還被拍成電影「湄公河行動」，劉躍進也曾在現場出席活動。

劉躍進案昨日在福建福州市中級法院開庭，以往身穿警服、意氣風發的緝毒戰將，如今神情落寞，站在被告席前。根據起訴書：1992年至2020年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局局長、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，非法收受財物共1.21億餘元，受賄時間跨度近30年。

東南亞 邊境 緬甸

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