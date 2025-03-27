政府當靠山？魯企爆雷 10萬人追討280億疑遭打壓

江海匯集團董事長安志斌遠走美國。(取材自微博)

山東江海匯集團資金鏈斷裂，董事長夫婦遠走美國，約十萬受害者對警方辦案提出強烈質疑，認為當局將案件錯誤歸類為「非法吸收公眾存款」，並醞釀發起大規模集會；受害者們呼籲中共 中央紀委監委、公安部介入調查，追討合計約280億元的合同詐騙款項。

自由亞洲電台報導，江海匯集團是一家長期獲得山東省政府支持的金融公司，持有合法資質，並在政府的支持下運營長達15年。據多名山東投資受害者透露，該集團在全省15個地級市設立了130多家公司，並與多個地方政府合作設立金融服務及招商平台，例如濰坊產融公司、德州 產融公司、濟南產融公司以及青島產融公司等。

江海匯集團涉嫌合同詐騙，去年8月因資金鏈斷裂而爆雷，其中一位受害者張女士說，江海匯集團的運作不僅受到政府認可，還在政府的直接監管下進行，給它披上合法的外衣。「江海匯詐騙了山東省數十萬老百姓200多億元。從去年爆雷以來，我們一直在維權，去過北京、山東政府部門，但當地公安對我們老百姓的打壓非常厲害，就是不讓我們發聲，問題一直沒有得到解決」。

張女士還提到，江海匯集團暴雷後，董事長安志斌和妻子周春衛被當地官員安排前往美國，逃避法律追究，現在老百姓向政府要錢，卻遭到公安嚴厲打壓。

據新浪帳號「資管黑板報」報導，江海匯案件的主辦地在濱州，當地檢察院已批捕300多人，並查封凍結各地房產300多套。

張女士表示，這件事持續長達16年之久，去年8月份暴雷後，山東省政府不僅未積極處理，反而繼續對老百姓進行扣押、傳喚和拘留，「我們計畫組織一次大規模維權行動，上千人准備前往濟南，在山東省委門口靜坐示威、絕食」。