滬車企英菲尼迪提告「35小時代言人」 王力宏 4月開庭

王力宏僅僅當了不到兩天的英菲尼迪代言人。(取材自英菲尼迪官網)

中媒從企業資訊系統「天眼查」獲悉，4月28日，東風英菲尼迪（INFINITI）汽車有限公司與王力宏 、西東音樂（上海）有限公司相關財產損害賠償糾紛，將在上海市金山區人民法院開庭審理。

澎湃新聞報導稱，法院方面證實了上述消息。「天眼查」顯示，西東音樂（上海）有限公司註冊資本為人民幣200萬元(約27.5萬美元)，成立於2019年12月，註冊地址位於上海市金山區，法定代表人以及執行董事均為ALEXANDER LEE HOM WANG（王力宏）。

據此前報導，英菲尼迪曾於2021年12月16日下午2時宣布王力宏為代言人。但2021年12月15日，王力宏宣布已提出離婚申請。17日，王力宏前妻李靚蕾 發長文對其進行毀滅式控訴。2021年12月18日凌晨，英菲尼迪宣布與王力宏解除合作。

觀察者網報導，李靚蕾發文後，王力宏代言的諸多品牌，如讀書郎、周大生等紛紛與其解約；18日凌晨1時，東風英菲尼迪宣布與王力宏終止合作，距離官宣後者成為代言人僅35小時。

在此之後，王力宏與李靚蕾和品牌方就離婚一事持續對簿公堂。2022年11月，北京時之尚廣告有限責任公司申請凍結王力宏公司—西東音樂（上海）有限公司的銀行存款901萬元，或查封、扣押其相應價值的財產。上海市閔行區人民法院經審查，於12月確認凍結相應的財產。

2023年2月，王力宏工作室回應「901萬元存款」被凍結一事，稱其與2021年的汽車廣告所涉糾紛有關，並稱財產保全系申請人單方主張，法院同意財產保全申請不代表有關機關會支持其請求。