山西「訂婚強姦案」二審 男方提新證：對方處女膜完整

女方在事後點火燒窗簾。(取材自極目新聞)

備受關注的山西「訂婚強姦案」，於3月25日二審開庭，下午1時許庭審結束，未當庭宣判。從案發至今，席姓男事主已被羈押690天，他的父母稱兒子並未與女方發生性關係，並提出女方處女膜完整證據。而吳女家屬強調，席男在事後的協商破裂，不願提前給彩禮、房產證添加女方名字，並稱席男在一段錄音中承認強暴行為。

新民周刊報導，2023年1月30日，席男與吳女經婚介機構介紹相識後談戀愛。5月1日，男方為二人舉辦訂婚儀式，當日交付彩禮10萬元人民幣(約1.3萬美元)和7.2克金戒指。同時，席男及其父母書面承諾，結婚一年後在房屋產權證上添加吳女的名字。

5月2日中午，席男向吳女提出發生性關係，遭到被害人拒絕。之後，席男疑不顧被害人反抗，強行與被害人發生了性關係。事後，被害人情緒激動，點火燒臥室櫃子和客廳窗簾等，還逃出房間通過步梯下至13層呼喊「救命」，後被席男強行拖拽回房內。當晚，被害人向公安機關報警。

鄭女士表示，二審中她擔任兒子席男的公民辯護人，一直「堅持無罪辯護」。她並曝兒子在在庭審中情緒激動，曾兩次哭訴，表示自己冤枉。席男父親也發長文稱希望真相早日大白。鄭女士出示案發房間現場，說兩人在交往三個月期間感情甜蜜，房裡還遺落不少女方個人衣物。

席男父母提出質疑，醫院檢查顯示「女方外陰：處女膜完整，未見新鮮破口」，大同市公安司法鑒定中心出具的鑑定書也表明「送檢的女方內褲、陰道擦拭物衛生紙上，可疑斑跡中均未檢出人精斑及STR分型」，這些關鍵證據在一審判決時卻未被以查明事實予以充分考量。

2023年12月25日，該案一審宣判後，男方當庭表示上訴。

大河報報導，經偵查人員對現場進行勘查，發現臥室的窗簾被拉下掉落，客廳的窗簾有被燒過的痕跡。偵查人員也調取了小區監控錄像，該錄像顯示被害人在逃出房間通過步梯下至13層後又被席男強行拖拽回案發現場14層房內。