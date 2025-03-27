我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

山西「訂婚強姦案」二審 男方提新證：對方處女膜完整

中國新聞組／北京27日電
女方在事後點火燒窗簾。(取材自極目新聞)
女方在事後點火燒窗簾。(取材自極目新聞)

備受關注的山西「訂婚強姦案」，於3月25日二審開庭，下午1時許庭審結束，未當庭宣判。從案發至今，席姓男事主已被羈押690天，他的父母稱兒子並未與女方發生性關係，並提出女方處女膜完整證據。而吳女家屬強調，席男在事後的協商破裂，不願提前給彩禮、房產證添加女方名字，並稱席男在一段錄音中承認強暴行為。

新民周刊報導，2023年1月30日，席男與吳女經婚介機構介紹相識後談戀愛。5月1日，男方為二人舉辦訂婚儀式，當日交付彩禮10萬元人民幣(約1.3萬美元)和7.2克金戒指。同時，席男及其父母書面承諾，結婚一年後在房屋產權證上添加吳女的名字。

5月2日中午，席男向吳女提出發生性關係，遭到被害人拒絕。之後，席男疑不顧被害人反抗，強行與被害人發生了性關係。事後，被害人情緒激動，點火燒臥室櫃子和客廳窗簾等，還逃出房間通過步梯下至13層呼喊「救命」，後被席男強行拖拽回房內。當晚，被害人向公安機關報警。

鄭女士表示，二審中她擔任兒子席男的公民辯護人，一直「堅持無罪辯護」。她並曝兒子在在庭審中情緒激動，曾兩次哭訴，表示自己冤枉。席男父親也發長文稱希望真相早日大白。鄭女士出示案發房間現場，說兩人在交往三個月期間感情甜蜜，房裡還遺落不少女方個人衣物。

席男父母提出質疑，醫院檢查顯示「女方外陰：處女膜完整，未見新鮮破口」，大同市公安司法鑒定中心出具的鑑定書也表明「送檢的女方內褲、陰道擦拭物衛生紙上，可疑斑跡中均未檢出人精斑及STR分型」，這些關鍵證據在一審判決時卻未被以查明事實予以充分考量。

2023年12月25日，該案一審宣判後，男方當庭表示上訴。

大河報報導，經偵查人員對現場進行勘查，發現臥室的窗簾被拉下掉落，客廳的窗簾有被燒過的痕跡。偵查人員也調取了小區監控錄像，該錄像顯示被害人在逃出房間通過步梯下至13層後又被席男強行拖拽回案發現場14層房內。

此前，女方母親曾表示，5月2日案發後在席男車上，雙方進行溝通，「他說他回去跟父母商量，把那一部分彩禮給拿過來。他已經把她強暴了，給她個名分」、「一共是18.8萬元的彩禮錢，訂婚時給了10萬元，男方承諾結婚後還有8.8萬元」。但直至當晚10時許未能得到男方回應，尤其是男方拒絕拿出房本，讓女方家屬氣憤報警。

女方在婚房裡留下的個人物品。(取材自百度百科)
女方在婚房裡留下的個人物品。(取材自百度百科)

上一則

山西訂婚強姦案2審 雙方各執一詞 媒體：3大疑點須釐清

下一則

中關村論壇「機器人總動員」 年會4大亮點、科幻感拉滿

延伸閱讀

雙方各執一詞 山西「訂婚強姦案」三大疑點

雙方各執一詞 山西「訂婚強姦案」三大疑點
分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
可以選總統了？南韓李在明違選舉法 二審改判無罪

可以選總統了？南韓李在明違選舉法 二審改判無罪

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

2025-03-20 09:30
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了