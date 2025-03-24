最強竊賊？湖北4男花3個多月、拆12座廢電塔賣53萬元

湖北嫌犯到現場供稱如何拆解電塔、變賣牟利。(取材自中國長安網)

湖北武漢 一家電力公司12座廢棄的高壓電塔於2月離奇被盜，這些電塔矮的有90米，高的有150米，總造價高達160萬元(人民幣，下同，約22萬美元)。近日，這4名「最強竊賊」落網，據悉他們以廢鋼價格將贓物賣出，共計獲利53萬餘元。目前，該案還在進一步偵辦中。

電塔倒塌瞬間被監視器拍到。(取材自中國長安網)

中國長安網報導，該電力公司表示，去年7月巡查時這些廢棄電塔還在，但今年2月再巡查的時候發現不翼而飛，被盜走的電塔上沒有輸電線，原本處於廢棄待回收的狀態。

警方隨後開展調查，從2000多小時監視器錄影中發現關鍵線索，隨後鎖定四名嫌犯，在3月10日全部抓捕歸案。

審訊發現，1號嫌疑人長期從事廢品回收行業，之前與電力公司合作回收過廢棄鐵塔，去年9月看到通順河大橋附近廢棄電塔便心生貪念，打算將廢棄電塔盜走後賣出獲利。但拆卸電塔是大工程，於是聯繫2、3、4號嫌犯團夥作案。

據報導，被盜的電塔矮的90米、高的150米，重量在10餘噸到20噸之間，拆除難度較大，4人對外謊稱是電力公司人員，還專門招募了搬運工、切割工和吊車司機等人進行操作。

2024年9月中旬，4人合作偷走第一座電塔後，見沒有人察覺，便肆無忌憚地接連作案。到2024年12月底，共盜走12座廢棄高壓電塔，並以廢鋼的價格賣給廢舊金屬回收廠，共計獲利53萬餘元。這些電塔原造價160餘萬元，失竊對公司是不小損失。