太倒胃口…知名楊國福麻辣燙鼠出沒 蘇州分店停業道歉

楊國福麻辣燙江蘇分店被曝菜品區有老鼠出沒，菜品全部下架，門店被責令停業。(取材自紅星新聞)

繼楊銘宇黃燜鶏之後，又一家餐飲店出現食品安全問題。近日，楊國福麻辣燙江蘇分店被曝有老鼠出沒，菜品全部下架，商家被責令停業。楊國福道歉稱，已下架銷毀全部食材，全力配合市場監管部門調查。

紅星新聞報導，江蘇蘇州有網民18日發視頻稱，楊國福麻辣燙蘇州印象城門店有老鼠在選菜區啃食材。視頻曝光後，網民們炸開鍋，紛紛表示「出了這個噁心事件，多少人的胃口要翻江倒海呀？！罰，重罰！」

經視直播報導，該分店22日發致歉信，回應「老鼠是從隔壁店爬來的」，已在事發2小時內向消費者致歉並完成賠付，目前相關菜品已經全部下架，店內每天會進行消殺，後續會加強管理，並全力配合市場監督管理部門調查。

據報導，這已不是楊國福麻辣燙第一次出現老鼠。2025年2月19日，廣西東興消費者在北侖大道店打包麻辣燙時，發現餐品展示台上有一隻老鼠。2024年5月，廣東中山一家分店也被顧客拍到，有老鼠在菜品區域活動。此外，黑貓投訴發布的2024線下餐飲領域紅黑榜的榜單中，楊國福麻辣燙列黑榜第一。

楊國福麻辣燙由創始人楊國福與妻子於2000年從路邊攤小吃起家，2003年成立「楊記麻辣燙」，並在黑龍江省哈爾濱市開設首家店，2005年註冊商標，2006年開放加盟，目前分店已拓展至海外，包括日本、南韓 、新加坡 、台灣、香港 等地。