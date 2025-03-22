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93歲男性侵幼女判15年卻未入監 網怒：年齡成罪犯保險傘

中國新聞組／北京22日電
93歲的周某某目前在家中獨居，平時行動困難。（取材自看看新聞）
93歲的周某某目前在家中獨居，平時行動困難。（取材自看看新聞）

湖南省邵陽縣93歲老人周某某兩年前在家中性侵同村一名10歲女童被判刑15年，但周某某從犯案直到判刑迄今都未被收押或入獄，仍住在家裡，原因之一是他犯案時具行為能力，如今已無法自主行走，去年法院判決後，看守所認為周嫌年紀大且生活自理困難，不適合收監。消息傳出引來大批網民怒批「年齡成了罪惡的保護傘」，要求一視同仁服刑。

據看看新聞報導，案發地在湖南省邵陽縣下花橋鎮，當地村民稱，周某某先前的口碑一直不錯，出了這樣的事情，大家都感到非常震驚。事發在3年前。當時91歲的周某某在自己家中性侵同村一名10歲女童，因受害女童是農村留守幼女，依刑法及相關司法解釋，周某某被從重處罰，判處有期徒刑15年。

但有多位村民表示，案發後，周嫌始終未被收押；最初，有村民偶爾能看到他在村裡活動，但近兩年，周的身體明顯變差。2024年案件宣判時，他已無法自主行走。幾年前，周某某的兒子在老宅處搭建了一間簡易平房，沒有院牆，平時僅周某某在家。

村民說，93歲的周某某目前行動困難，需藉由板凳才能挪動，與人溝通並不順暢。周某某起居飲食甚至如廁都在這間屋子裡；2024年法院判決後，邵陽縣看守所以周某某生活不能自理為由拒絕收押，建議對周某某暫予監外執行。

依規定，法院公示結束後，若確定對周某某暫予監外執行，將由社區矯正機構對其進行社區矯正。周某某的鄰居稱，最近常看到有公檢法的工作人員上門，但有關部門究竟會對周某某採取何種刑罰執行措施，暫時不得而知。

上海監獄學會副會長劉崇亮表示，本案具較強的特殊性。因周某某年紀較大，作案時有犯罪能力，判決時又似乎已失去自主能力；本案涉及未成年人，判決時已頂格處罰，但是在執行時好像又不適合收押監獄執行。這些衝突，也是民眾對此案高度關注的原因。報導稱，周某某是否適合收押或暫予監外執行，應該有更權威的醫學評估、更嚴密的行為監控。

此前，法院也曾審理過類似的案件。 2020年，四川鄰水一名84歲的高齡老人性侵同村的13歲幼女致其懷孕，案發後，當地看守所以老人身患多種疾病、生活不能自理為由不予收押，法院決定對其取保候審。直到當年12月，老人被判處11年有期徒刑，才收押監獄執行。

上海監獄學會副會長劉崇亮指出，對65歲以上高齡罪犯的暫予監外執行認定，在實際操作中，各地區對「適度從寬」的量化尺度有差異。背後的原因之一，是看守所或監獄對高齡犯的收押能力有差異。

網民們紛紛怒批：「進入老齡化社會了，建議改革老年人犯罪後的懲罰方式，不能再讓犯罪分子逍遙法外」，「要由家屬負民事連帶責任，哪怕不能讓罪犯坐牢，也要家屬實行較大付出賠償受害人」，「年齡不該是罪惡的保護傘，留守兒童更不該成為法治建設的犧牲品」，「再老也要接受入監懲罰」。

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