中國反美網紅「司馬南」被禁言後 再因逃稅遭罰逾900萬

中國網紅司馬南21日被官方披露逃稅且重罰。（取材自司馬南微博）

中國網紅「司馬南」時常針貶時事，立場相當強硬，但是已有4個月沒有發聲，據報是被禁言，而北京官方最新公布的情況顯示，他因為逃稅被罰926.94萬元（人民幣，下同，約128.64萬美元）的金額，目前已經全部入庫。

據央視報導，21日中國國家稅務總局北京市稅務局稽查局公布「司馬南偷稅（逃稅）案件處理情況」。

據指出，前期，稅務稽查部門依託稅收大資料分析發現，網路「大V」（經過認證的粉絲數量眾多的網紅）司馬南涉嫌偷稅，依法對其開展立案檢查。經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元（約64.17萬美元）。

此外，司馬南實控企業北京某影視策畫中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。

中國國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據中國「個人所得稅法」、「企業所得稅法」、「稅收徵收管理法」「行政處罰法」等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。有關負責人表示，「稅務部門將依法加強稅收監管，嚴肅查處涉稅違法行為，切實維護公平公正的稅收經濟秩序」。

目前司馬南已經有一段時間沒有在網路上發聲，港媒南華早報先前報導指出，中國網路監管當局已經禁止極端民族主義網紅司馬南在其社群帳號發文，禁令預計將持續一年，報導引述兩名熟悉情況的消息人士指出，司馬南的禁言預計將持續一年，但「我不能說是為什麼觸發了禁令」。

司馬南長期以「反美鬥士」面貌活躍於中國社群平台，他在微博 目前擁有321萬粉絲，在抖音擁有3736萬粉絲，並曾在2022年被披露於美國置產。他最後一篇微博貼文是2024年11月5日深夜評論美國大選 ，指出從台灣問題的角度如何看待美國兩個人的當選。「說白了，川普 這個人可以交易，他自稱是偉大的交易者。川普會和台北切割，與北京交易。什麼都是可以賣的，關鍵是價錢」。