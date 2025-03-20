「誰來解救我」安徽女被拔錯牙還用鐵絲綁回…疼到跳樓

吳女士拔牙前的照片。（取材自21世紀經濟報導）

安徽省一位女子近日在安慶市立醫院拔智齒，但是被拔錯了一顆原生牙齒，醫師又用鐵絲把拔下的這顆牙綁回智齒的牙洞，一個半小時過程中都沒有打麻藥，導致她牙齒損壞，面部腫脹，疼得睡不著。女子事後去醫院協商處理此事，該醫師不承認是醫療事故，女子隨後從該院墜樓身亡。

綜合媒體報導，家屬透露，吳女士12日在安慶市立醫院拔智齒，被拔錯了一顆原生牙齒，隨後醫師又把拔下的這顆牙硬塞了回去，「醫師用鐵絲把幾顆牙捆住串起來，這一個半小時沒有打麻藥」，導致其牙齒損壞，面部腫脹，晚上疼得睡不著。

吳女士在墜樓前錄製的視頻中稱，「從頭到尾欺騙我，導致我34歲成了這個樣子，誰來解救我？因為安慶市立醫院對我造成的傷害，今天我就死在這裡。」吳女士17日去醫院協商此事，隨後從該院11樓墜樓身亡。

吳女士哥哥表示，院方還擅自修改妹妹病歷，「我妹妹當時不知道，後來去別的醫院拍片後才知道那個醫師搞得有多離譜。」因當時打麻醉是打在智齒部位，原生好牙的位置並未麻醉，醫師是「硬生生拔下來的」。

吳女士哥哥發文稱，跳樓前半小時左右，妹妹給醫院好幾個科室打電話都未打通，「可能是壓死妹妹的最後一根稻草」。妹妹家中還有一個患有自閉症的兒子，妹夫可能在照顧兒子，所以妹妹一個人身心都受煎熬。

安慶市立醫院口腔科工作人員表示，涉事醫師已停診。該院相關科室表示，衛健委和公安已經在調查此事。