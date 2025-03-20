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親嘴、襲胸、摸腿....北京環球影城「卓別林」翻車了

中國新聞組／北京20日電
扮「卓別林」男子直視女遊客胸部。（取材自微博）
扮「卓別林」男子直視女遊客胸部。（取材自微博）

一組以「等我意識到發生了什麼已經太晚了」的視頻昨天在小紅書等社交平台持續發酵，視頻內容是有多位女網民稱在北京環球影城內與扮演卓別林的男員工合影時，發生的一些疑似性騷擾和誘導等場面，其中包括被親嘴、直視胸部和碰觸隱私部位等。對此，北京環球影城回應稱，已對這名男員工暫停工作並啟動調查。

據北京青年報報導，在這組以「等我意識到發生了什麼已經太晚了」的視頻中，多位自稱是北京環球影城的女性遊客，表達了在環球影城裡和這名扮卓別林男員工互動時令人不快的鏡頭。

「卓別林」扮相男子親吻遊客，女遊客事後發文稱「等我意識到發生了什麼已經太晚了」。...
「卓別林」扮相男子親吻遊客，女遊客事後發文稱「等我意識到發生了什麼已經太晚了」。（取材自微博）

這些視頻拍攝時間早晚不等，有的拍攝於2023年8月20日，有的拍攝於近期。在這些視頻中，扮演卓別林的男員工在園區與遊客合影時，以各種看似不小心的姿態，與多名女遊客發生了親嘴、直視或碰觸女遊客胸部、大腿等隱私部位的行為。

在這些視頻的下方，不少網民表示，這些行為很明顯是故意的對女遊客性騷擾，「卓別林可一點不低俗，全是現實和政治諷刺」，「卓別林不幹這事兒」，「其實有兩個扮演卓別林的演員 另一個就很有分寸，純粹是這個人人品問題」；也有網民指從視頻來看，有些女遊客看來很開心，後來是被男員工誘導遭遇疑似性騷擾的。

扮「卓別林」男子主動和多名女遊客親嘴。（取材自微博）
扮「卓別林」男子主動和多名女遊客親嘴。（取材自微博）

「整個視頻下來可以看到遊客是在指引下完成的，並未主動親吻或接觸」，「那個演員讓遊客擺親他臉頰的動作拍照，遊客臉一側過去他就親人家」，「，遊客只是做好了親臉頰的準備而已，那個演員突然親嘴，遊客都懵了」；也有人覺得大驚小怪：「感覺顧客也挺主動的呀」，「，「自己保守就別去玩了」。

扮「卓別林」男子觸碰女遊客隱私部位。（取材自微博）
扮「卓別林」男子觸碰女遊客隱私部位。（取材自微博）

19日晚，北京環球影城回應表示，當天有遊客投訴這名男員工，環球影城對此高度重視，立即啟動內部調查，並在第一時間暫停該員工的工作。尊重每一位遊客、為他們提供優質的遊園體驗是我們一直以來遵循的企業核心價值和行為準則。對於任何不符合公司行為規範和相關制度的行為，根據調查結果及時予以嚴肅處理。

環球影城 性騷擾 小紅書

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