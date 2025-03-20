粵女赴浙出差酒後險遭客戶性侵 事後病了 公司竟勸離職

小琳發向總公司負責人說明情況。（取材自羊城晚報）

廣東女子小琳（化名）指控，今年1月她和公司領導赴外地出差時，險遭客戶闖進酒店房間裡性侵，事發後她因此患上嚴重的精神疾病，請假休養卻被公司惡意勸退，雙方還為賠償金額爆發了一系列矛盾，讓原定5月要結婚的她如今病情加重，身心俱疲。公司則坦承「對受害員工的保護與關懷仍有不足」，但小琳認為，公司說法避重就輕，要求公司誠意道歉。

據羊城晚報報導，小琳說，今年1月13日她與公司領導赴浙江安吉出差，陪客戶吃飯、唱K後，她已飲下約半斤白酒，當晚帶著醉意回到酒店熟睡之際，白天的客戶卻突然闖入房間，意圖對她性侵，她及時清醒阻止對方並報警，警方將犯罪嫌疑人控制並立案偵查，擅自為犯罪嫌疑人開門、負有安全責任的酒店方，也與小琳達成了賠償協議。

然而對小琳來說，這場噩夢仍然折磨著她。一方面，她因此事確診重度焦慮和中度抑鬱，於是向公司請了病假，開始休養恢復；另一方面，她認為公司對她的遭遇極為漠視，公司甚至一度通過和她一起出差的領導勸她離職，稱小琳主動離職，公司可支付5000元（人民幣，下同）甚至10000元補償。小琳不能接受，並提出10萬元補償。

從此開始，小琳與公司之間爆發了一系列矛盾。2月27日，小琳又一次向公司申請病假但未獲批准，她。次日前往醫院進一步檢查結果為急性應激反應，醫師建議休息兩周。她認為公司負責人的回覆十分冷漠、敷衍，於是在3月6日發帖講述了自己的遭遇，公司提出以20萬元換刪帖，被她拒絕，並出於對與自己協商的人態度傲慢的氣憤，提出40萬元補償要求。

3月7日，小琳帳戶上突然收到公司轉來的10萬元，她感到恐慌並向公司提出退還，當天公司派人向她當面致歉，表示公司此前存在工作失誤、缺少人文關懷，願以這筆錢作為補償。3月9日，小琳再次發帖，聲明放棄除離職與工傷賠償之外的經濟補償，並表示只希望總公司負責人能親自向她道歉。

小琳的帖子則引發網民關注。3月10日，這家人力集團發布聲明稱「我司認為在此次事件中對於受害員工的保護與關懷仍有不足」，公司已給予受害員工10萬元作為補償，「對於受害員工所主張的上述10萬元補償款外再額外支付40萬元精神損害賠償的訴求，我司認為已遠超法律規定範疇，目前仍未能與受害員工達成一致」。

對於這份聲明，小琳感到十分不滿和憤慨。她表示，該聲明避重就輕、推卸責任，將輿論矛頭指向自己，無疑是對她的二次傷害；她已多次聲明放棄除離職與工傷之外的經濟補償，而公司仍以她「40萬元補償」的氣話說事，顯然沒有誠意。她提出兩點訴求，一是要求總公司負責人就此前的惡意勸退等態度向她道歉，二是要求公司為此前聲明對她造成的傷害再次道歉。

小琳說，這一系列事件發生的時間非常不巧，因為今年5月她就要舉行婚禮了。而就在最近幾天，她的病症又有明顯的加重趨勢，她感到身心俱疲，目前仍在依賴藥物緩解焦慮。但她也表示，自己不會妥協，「就是想爭這一口氣」。

廣東一粵律師事務所主任陳世幸表示，根據勞動法規定，工傷員工不得辭退。公司應派人員陪同當事人前往醫院積極治療，請心理醫師對當事人進行心理疏導，幫助當事人早日康復。若該公司確曾勸小琳離職，其行為顯然不對。當事人即使康復後，公司也不能辭退。

陳世幸認為，公司在聲明中稱「對於受害員工的保護與關懷仍有不足」，其實已有道歉之意。這起糾紛主要原因在於該公司相關負責人處理問題的手段僵硬，並且對員工關懷不足，公司應以更靈活的方式處理。