百度副總裁13歲女兒「開盒」風波 網友：不敢用百度了

百度數據庫捲入風波。（取材自維基百科）

百度 副總裁謝廣軍女兒被爆出在網路上「開盒」素人網友，引發熱議。雖然謝廣軍出面道歉，但網友不埋單，更懷疑這名才13歲的女孩是利用了百度數據庫，才能獲得別人的隱私信息，要求追查。這起事件也波及到百度「文心大模型4.5」發布，微博 評論區被網友們刷屏，現在部分評論雖已不可見，但官方微博最新發文仍有眾多留言稱「不敢用百度了」。

據了解，謝廣軍女兒「眼眸」在網路上多次開盒素人，將對方的電話、姓名、地址都公布出來，被網友形容「開盒個人隱私輕車熟路」，現在「眼眸」被證實是謝廣軍的女兒，大家關注的焦點轉向百度的資安問題。

網友質疑「眼眸」如何弄到別人的資料，「是不是用她爸帳號級別權限獲取的？」、「這麼小的年紀就可以這麼容易開盒，是不是有百度數據庫的支持？」、「百度還安全嗎，隨意公布電話工作單位，被一個未成年可以隨意得到資料，好牛逼喔」。

有網友也因此事對百度的安全性感到不安，「真不敢想像個人數據、各種搜索引擎，甚至社會數據掌握在這種人手裡」、「誰還敢用百度啊」、「我們的信息是不是都用來存著以後可以對付我們」。但也有人表示，飯圈裡有非法查詢個人信息的方法，查一次幾百元，與百度無關。

而謝廣軍只在自己的朋友圈發文，看上去不像是在跟受害者道歉，還把女兒的行為描述成「情緒失控」，否認她主動開盒，也讓網友氣炸。百度的官方微博湧現網友留言砲轟，稱「人肉他人，不怕遭報應嗎」、「用百度產品，想透明人生」、「官方都不回應，是默認這個行為嗎」。