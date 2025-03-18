13歲女兒用百度數據庫「開盒」他人？ 副總裁致歉沒用

百度副總裁謝廣軍。（取材自百度百科）

中國飯圈近日爆出一起網路暴力事件，有一名網友與其他人爭執後，多次「開盒」對方的個人隱私訊息，還稱自己身在加拿大不怕對方報警，又說自己的父親是百度 高管。現在這名網友身分曝光，是百度副總裁謝廣軍的13歲女兒，謝廣軍也為此在微信 朋友圈上發文道歉，稱「深感愧疚」，但網友吐槽「朋友圈道歉誰看得到？」

來源：YouTube

綜合紅星新聞、上觀新聞等媒體報導，謝廣軍13歲的女兒在微博 網名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」（下稱「眼眸」），自2024年以來，多次在飯圈「開盒」素人，行為頗受爭議。今年3月上旬，一名孕婦網友因為對南韓女星的評論引發其他粉絲撻伐，「眼眸」參與了這場網暴，和許多人一起曝光對方工作單位。網上不但出現許多詛咒孕婦網友的發言，還有人造黃謠，並找到她丈夫的聯繫方式進行離間和謾罵。

「眼眸」曾曬出父親的在職證明。（取材自紅星新聞）

一名博主小范表示，「眼眸」雖未直接對孕婦本人開盒，但開盒了一名幫孕婦說話的路人。小范透露，「眼眸」疑有多個微博帳號，從去年至今，已有數名飯圈網友被她開盒，其中一名是小范的朋友，「我朋友開盒的原因應該是粉絲屬性不同，她在互聯網上看到我朋友的發言，就直接公布了我朋友的信息。」部分截圖顯示，被曝光信息包括真實姓名、身分證號、個人手機號及歸屬地等。

根據「眼眸」多個帳號發布的信息，網友發現「眼眸」自稱在加拿大留學，並有線索指向「眼眸」疑為百度副總裁謝廣軍的女兒。如「眼眸」曾發布一張在職證明稱自己父親月收入22萬元人民幣(約3萬美元)，證明中顯示其所述員工自2010年入職，現任職務為百度副總裁。還有一張其曾發布的收貨截圖，網友們在拉大亮度後發現收貨人為「謝廣*」。

網上輿論發酵後，百度副總裁謝廣軍17日發布微信朋友圈，向所有受影響的朋友鄭重道歉。他在文中表示，「我13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人隱私信息發布在自己的帳號上，進而導致自己的個人信息也被曝光，引發大量負面言論擴散。作為父親，未能及時察覺並引導她正確處理問題，未能及時教會她尊重、保護他人及自己隱私，深感愧疚，向所有受影響的朋友鄭重道歉。」

針對此次事件，謝廣軍表示已與女兒溝通，並嚴肅批評其行為，也懇請網友停止擴散相關內容，給未成年人改正和成長空間。但網友認為，「朋友圈道歉給誰看啊」、「受害者也看不到他朋友圈啊」，要求謝廣軍應該公開道歉。

【小檔案】何謂「開盒」