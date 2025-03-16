我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

一次性內褲爆雷「步步驚心」女星分享：買的貼身衣物有霉斑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

中國央視15日曝光「不滅菌一次性內褲」，稱市面上「出差旅行新選擇」、「EO滅菌、不用洗直接穿」「抑菌率高達99%」有誇大嫌疑。女演員郭曉婷發文分享自己的經驗，自己曾經購買的一次性貼身衣物中發現了疑似黴斑或汙漬的異物。

綜合媒體報導，郭曉婷分享一個極其糟糕又令人失望的購物體驗：「我在旅行和出差時曾多次使用這類產品，但竟然在其中發現了疑似霉斑或污漬的異物，可能和我一樣選擇這款產品的消費者不在少數。因此，慎重考慮後通過微博分享這次經歷，希望能引起品牌方的重視。」

郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

郭曉婷畢業於上海戲劇學院，代表作品有作品「仙劍奇俠傳3」、「怪你過分美麗」、「步步驚心」等。

央視打假，在一次性內褲部分，市面上標榜「抑菌率高達99%」等，但直擊河南商丘一家生產一次性內褲企業夢陽服飾有限公司，原材料也隨意堆放，布料旁還堆著垃圾雜物，凌亂的編織袋裡裝滿即將銷往市場的一次性內褲。

廠區髒亂不堪，一次性內褲散發出刺鼻的劣質塑料氣味，生產車間工人們都是在徒手製作一次性內褲，未依照國家衛生標準執行。

商丘市虞城縣十多家生產廠家看到，車間隨意散漫生產的現象不在少數，生產好的一次性內褲被隨意堆放，工作台也是工人的餐桌。

在車間裡，工人正用噴槍往內褲上噴一種特別的液體——「槍水」。企業的工作人員稱，他們噴在一次性內褲上的液體，其實是一種強力速桿去汙劑，氣味不好聞，也不能直接用手去觸摸，「聞著有一股嗆鼻子味兒」。

河南 微博

上一則

中國加大穩就業 多省公務員招考為基層、應屆生放寬標準

下一則

因應川普關稅戰 中日韓3月底重啟FTA談判

延伸閱讀

去年密集工作賺了3100萬 妮可基嫚宣布暫離演藝圈：我不是女超人

去年密集工作賺了3100萬 妮可基嫚宣布暫離演藝圈：我不是女超人
央視315打假 工業垃圾「翻新」變衛生巾 蘇菲等品牌中箭

央視315打假 工業垃圾「翻新」變衛生巾 蘇菲等品牌中箭
金賽綸母要求公開道歉 金秀賢方希望私下談

金賽綸母要求公開道歉 金秀賢方希望私下談
內褲襪子一起洗？節目兩派吵 人妻女星：要信任洗衣機

內褲襪子一起洗？節目兩派吵 人妻女星：要信任洗衣機

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬