315打假／垃圾變衛生巾、一次性內褲沒滅菌 涉知名品牌

央視直擊一次性內褲生產車間，發現根本沒做滅菌。（央視財經截圖）

央視「315晚會」昨晚曝光多個行業亂象，其中，衛生巾、紙尿褲殘次料等工業垃圾竟被翻新「二次銷售」，一次性內褲徒手製作不滅菌甚至還噴上刺鼻且成分堪慮的強力去汙劑，都各涉及多個知名品牌，讓大批女性消費者崩潰，直呼自己成了今年315晚會的最大「受害者」。目前，多個品牌已宣布相關商品下架，相關企業負責人也被警方控制調查。

據央視報導，衛生巾、紙尿褲殘次料被「二次銷售」的相關廠家「二等品」產品來源涉及自由點、全棉時代、蘇菲、好之、米菲、Babycare、中億孕嬰等品牌；一次性內褲徒手製作不滅菌代工廠生產過的產品涉及初醫生、貝姿妍、浪莎、絲語甜、歐詩羅蘭多個品牌。

在衛生巾部分，央視「3·15」晚會和「財經調查」直擊位於山東省濟寧市梁山縣「梁山希希紙製品有限公司」，其銷售劣質衛生巾、嬰兒紙尿褲數量巨大，工作環境卻髒亂不堪，上百噸衛生巾、紙尿褲散落地上，都是公司以1噸260元（人民幣，下同，約36.1美元）到1400元的價格收購正規企業原應銷毀的不合格產品。

衛生巾、紙尿褲殘次品經過挑揀後就被翻新包裝售賣。（央視財經截圖）

公司負責人劉總說，這些殘次品、下腳料等生產垃圾是他私下買通正規企業員工而來，經過他們挑揀貨等流程後翻新包裝售賣，能在市場上倒手賣到七八千元1噸，利潤之高令人驚訝。所謂加工工序就只在倉庫裡一張方桌上進行分揀、包裝，工人都是徒手操作，根本不存在衛生消毒措施，衛生品質堪慮。目前該公司已被查封，負責人被警方控制。

另在一次性內褲部分，市面上標榜「抑菌率高達99%」等，但央視直擊河南商丘一家生產一次性內褲企業夢陽服飾有限公司，廠區髒亂不堪，一次性內褲散發出刺鼻的劣質塑料氣味，生產車間工人們都是在徒手製作一次性內褲，未依照國家衛生標準執行。

產品重點宣傳所謂「滅菌處理」更是子虛烏有，因為滅菌需要花錢，他們只能在產品包裝盒上吹噓一下「環氧乙烷消毒」，其實基本沒做過。公司工作人員透露，不要看他們衛生條件堪憂，他們的一次性內褲一年生產幾百萬條，產品最終銷往美容院、澡堂，還有高檔一點的洗浴中心。

而在車間裡，工人正用噴槍往內褲上噴一種特別的液體——「槍水」，這其實是一種強力速乾去汙劑，氣味不好聞，也不能直接用手去觸摸。但他們噴了之後就直接包裝售賣，去除不掉髒的次品也賣。另在健芝初醫療器械有限公司，一位工作人員也說，為了控制成本，部分產品不進行殺菌消毒，所謂的檢測報告只是滅菌化學指示卡、滅菌視頻的包。