知名女車模私密視頻外流…警證實葉凱薇是被AI換臉

知名車模葉凱薇。（取材自微博）

中國知名模特葉凱薇近日發視頻稱，她被人利用AI （人工智能 ）換臉製作淫穢視頻，並大量傳播，對她造成嚴重困擾，目前已經搜集證據並報警。據報導，經鑑定，警方12日確定葉凱薇提供的視頻確是拼湊偽造，正進一步調查中。有專家對此表示，整治這一亂象，既需要法律的監管，也需要道德的約束，「完善AI立法不能再等了」。

葉凱薇是中國知名車模，因亮麗外型和魔鬼身材在抖音 有190萬粉絲。她去年即被爆出有私密視頻外流，還被稱「和金主上床」，但葉凱薇第一時間未回應此事，她稱自己忍耐數個月沒有自清，是為了得到官方的鑑定報告佐證，並稱「我會找到視頻的作者，我也不會放過那些大量的傳播者」。

據大皖新聞報導，葉凱薇近日發視頻稱，自己被人利用AI換臉製作了一段淫穢視頻，且被大量傳播，身邊同行、攝影師在相互傳播時，還加以各種汚穢難聽的字眼進行汙蔑，產生很多謠言。為此她一直在默默收集證據並報警，警方已經立案，該視頻也被鑑定是拼湊合成的。

視頻附上的「立案告知書」顯示，葉凱薇於2024年11月27日所報的被侮辱案，上海警方已立案。另一份鑑定意見則顯示，檢材錄像是技術拼湊、合成形成。上海警方也已證實。

在視頻中，葉凱薇表示，希望大家不要聽信謠言，也不要胡亂傳播，她將對個別同行、攝影師提起訴訟。

知名模特葉凱薇自曝被AI換臉製作淫穢視頻傳播。（視頻截圖）

視頻發布後，網民們議論紛紛，也再次讓AI換臉濫用引發的違法侵權行為受到關注。報導稱，AI換臉也稱為深度偽造技術，其實質是一種基於人工智能的人體圖像合成技術。近年這一技術被不法分子利用，進行詐騙、勒索，多地警方公布了相關案例，一些知名人士也深受其害，並在公開場合呼籲加強治理，應對新技術帶來的風險挑戰。

安徽省委依法治省辦法治督察員、君悅(合肥)律師事務所主任羅平認為，AI換臉存在諸多法律風險：一是侵犯肖像權，二是涉嫌利用犯罪，三是涉嫌隱私權侵權，四是涉嫌個人信息侵權，五是侵犯著作權。「AI換臉技術雖具創新性，但其濫用可能嚴重侵害民事權益。在技術應用中需嚴格遵守法律邊界，平衡創作自由與人格權保護」，羅平說。

安徽大學社會與政治學院副教授王雲飛認為，AI換臉濫用既需要法律監管，也需要道德約束，應通過制定新規則明確應用AI技術行為的邊界。