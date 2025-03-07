擺拍？男站桌上往火鍋尿尿 視頻瘋傳、北京海底撈報警

一名男子疑往海底撈四宮格火鍋裡排尿，視頻在網路瘋傳。(視頻截圖)

近日一則網傳視頻引發網友熱議，一名穿著黑褲的男子，疑似在某海底撈門店的包間內，站在圓桌上往桌中央的四宮格火鍋內排尿。對此，海底撈火鍋官方客服稱，「目前的話我們已經進行報案處理了，會積極地配合相關公安機關的處理。」

近日社群流傳一段影片，海底撈北京某分店近日發生一起誇張事件，一名男子站在圓桌上，對著四宮格火鍋鍋底撒尿，周圍還有人發出哄笑聲。影片在網路曝光後馬上引發瘋傳，不少網友紛紛痛批「這人太噁心了」、「這桌子鍋碗筷杯都不能要了」、「犯案工具能不能剪掉呢」、「吃太撐得進去牢裡吃點清淡的」。

潮新聞報導，海底撈社交平台帳號在發布視頻的網友評論區回應稱：就此視頻片段，我們已向多地公安機關報案，全力配合相關部門溯源追查，無論是否擺拍，都將依法堅決追究涉事人員法律責任。同時懇請厲行監督，不傳播此類視頻，共同維護清朗網絡空間。

網傳不雅視頻中的當事人將承擔怎樣的法律責任？浙江豐國律師事務所主任陳松濤表示，此不雅行為可能觸犯「治安處罰法」第26條，屬於尋釁滋事行為，可以處5日以上10日以下行政拘留。陳松濤強調，如果該不雅行為是出於擺拍，並沒有實際排尿行為，就要看當事人是不是故意傳播該視頻。「如果進行擺拍，再將視頻進行傳播，屬於擾亂公共秩序，也構成尋釁滋事行為。」

此外，如果視頻的傳播量達到一定程度，屬於情節嚴重的，將處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元人民幣以下罰款。