中國蛇蠍女開水、熱油虐死室友 遭火速執行死刑

湖南一名女子將18歲室友凌虐致死，遭法院迅速判決並執行死刑。（取材自微博）

據現代快報等媒體報導，湖南女子戴小娟早前夥同另兩名同鄉，為發洩情緒、消遣娛樂，以開水燙全身、熱油燙手腳等殘酷手法，共同凌虐黃姓室友近一個月，最終導致黃姓女子死亡。戴小娟因此於2024年12月13日遭湖南省株洲市中級人民法院押赴刑場執行死刑。

根據株洲市中級人民法院發布的公告，戴小娟出生於2002年8月。她與死者黃姓女子及另兩名被告溫暖、劉麗紅為同鄉，四人通過戴小娟而相互結識。2020年11月至2022年2月，四人合租在湖南長沙某小區，平時以打零工、送外賣維生。

與此同時，戴小娟組織四人賭博，溫暖、黃姓女子分別欠下戴小娟巨額賭債，被戴小娟要求出具多份欠條，並將打工收入用於還債。此外，黃姓女子還將家人給她的現金也全數交給戴小娟。

公告稱，四人在相處中形成了地位排序，戴小娟為「老大」，其餘三人都聽命於戴小娟，四人收入由戴小娟統一保管支配。

自2022年1月下旬開始，因黃姓女子在與溫暖、劉麗紅合作送外賣的過程中屢次出錯而遭客訴，同時因耽誤時間被平台罰款，戴小娟等人因此認為被黃姓女子拖累。

為發洩情緒、消遣娛樂、逞強鬥狠等，三人多次以鐵管等器械毆打、三次用開水燙全身、一次用熱油燙手腳、一次扼頸和電線勒頸以及長時間凍、餓等方式持續凌虐黃姓女子近一個月。

黃姓女子多次提出去醫院或回老家治傷，均被戴小娟拒絕。為防止黃姓女子逃跑，戴小娟與溫暖還搶走黃姓女子手機，將其鎖在租房內，阻斷黃姓女子與家人及外界聯繫。

黃姓女子因長期遭受戴小娟等三人凌虐，身體大面積燙傷，頭、面部多處裂創，加上無法得到醫治，傷勢日益加重。2022年2月25日晚，戴小娟等人再次持衣架、鞋底等毆打黃姓女子，甚至上網查詢人死亡前有何徵兆，在判斷黃姓女子即將死亡後，三人依舊未將黃姓女子送醫。

同月26日凌晨，黃姓女子因多器官功能衰竭死亡。當天，三人駕乘劉麗紅承租的轎車，將黃姓女子屍體拋入河中。同年3月12日，黃姓女子屍體被發現。

湖南省株洲市中級人民法院經審理，以戴小娟犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，戴小娟不服提出上訴。湖南省高級人民法院經審理，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請中國最高人民法院核准。最高人民法院依照死刑複核程序，核准其死刑。

2024年12月16日，株洲市中級人民法院發出布告，稱於同年12月13日在株洲市將戴小娟驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

黃姓女子不幸遇害時年僅18歲，而在其屍體被發現至加害人戴小娟伏法只間隔九個月時間。