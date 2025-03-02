安徽幼兒園校車「起火還繼續開」 3名5歲女童被燒死

安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼兒園一輛校巴，在接學生前往幼兒園途中突然起火，三名女童被燒死。（視頻截圖）

安徽省淮南市壽縣炎劉鎮一輛幼兒園校車，日前在接孩子前往園方途中起火，造成三名五歲女童遇難，校車安全引發質疑。據目擊者拍攝的視頻顯示，校車不只一次起火，但「司機繼續開」，後來校車在路邊燃起熊熊大火，冒出濃煙，多人試圖打開尾部車門，道路另一邊，20個左右的幼兒被帶到路邊等待，視頻中傳出家長撕心裂肺的哭喊聲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事件發生於2月27日上午，當地殯儀館證實稱，已經接收到三名孩童的遺體。一名喪命女童的父親邵先生表示，這輛接學生上學的校巴比較破舊，他聽現場目擊者說，該校車已不只一次在行駛途中起火，「第一次起火時，司機滅了火，還繼續往前開」，後續才發生大火。

三名遇難女童。（取材自南方都市報）

邵先生表示，當天早上8時左右，他送孩子第一個上了校車，後續校車去接其他孩子，在前往幼兒園途中，大概在8時半校車起火。起火時他五歲的女兒在校車上，沒有被救下來。

幼兒園學童被疏散到一旁。（視頻截圖）

網上流傳的視頻中，只見該輛校車被燒至只剩漆黑的車架，多名幼童被安排在道路旁等待，數量目測超過20人。多名家屬還說，事發時這輛校車搭乘了約30名孩子，但根據校車車身標註的核載人數都是19人，顯然有「超載」問題。而且家長們還在幼兒園的一輛校車上發現一瓶滅火器已經過期。

據了解，壽縣警方2月17日才發文表示為開學季進行了「校車大檢查」。2月28日上午，多名家長前往出事的幼兒園向園方了解情況。據了解，該幼兒園目前還是正常營運。