買糖葫蘆送口水？北京大媽「噴口水保濕」 網民稱惡心

大媽說話時口水都噴到了她賣的糖葫蘆上。（視頻截圖）

近日，北京有網民發視頻稱，什剎海公園一位賣糖葫蘆的大媽，牙齒漏風一說話就噴口水，尤其說到「葡萄」和「8塊」時更像是「像大雨」，唾液全都噴到了她賣的糖葫蘆上，讓網民直呼不敢吃。隨著視頻分享，大媽生意慘澹，曬出糖葫蘆製作過程，卻又遭網民吐槽「更不敢吃了」。這位大媽昨出面道歉，並戴上口罩 出攤，嘆「我是殘疾人，賣糖葫蘆也不容易」。

據網易報導，這位在北京什剎海賣糖葫蘆的大媽最近火了，火的原因並不是糖葫蘆的口味好和價格便宜，而是因為大媽的口水會隨著她說話噴到她賣的糖葫蘆上。據網民所發視頻，大媽尤其說到「葡萄」和「8塊」時唾沫橫飛，還給大媽的口水分了級別：葡萄大雨、8塊中雨、局部小雨，不斷給糖葫蘆澆口水，尤其是在陽光下看得特別清楚。

大媽指甲裡有黑垢。（視頻截圖）

視頻隨即在網上迅速流傳，引來幾百萬人次圍觀，許多網民稱自己之前買過好幾次這位大媽賣的糖葫蘆，紛紛曬出付款截圖直呼天塌了，不知道就算了，如今親眼看著大媽唾沫亂飛，誰還敢買她的糖葫蘆。

大媽的糖葫蘆攤。（視頻截圖）

隨著視頻被大量分享，許多網民不敢再去消費，大媽的生意愈見清淡，大媽一度疑惑自己的糖葫蘆物美價廉為什麼沒人買，後來發現網上風評不佳，就拉著在旁擺攤幫人畫像的女兒一起致歉，並曬出製作糖葫蘆的過程，試圖挽回顧客的心，但又被網民發現她所穿衣服袖子和手套都已髒到「包漿」，指甲裡有黑垢，且全程沒戴口罩，讓網民直呼更不敢吃。

不過也有不少網民表示，大媽是個殘疾人，獨自帶著殘疾女兒生活，平時在什剎海大媽賣糖葫蘆，女兒就在旁邊畫畫賺錢，大媽過得很艱苦但是非常樂觀，並沒有自暴自棄，這一點令人佩服。很多人呼籲網民嘴下留情，要盡可能地幫助大媽，大家想幫助她也可以去找大媽女兒畫畫。也有人認為殘疾人士就業 和食品安全問題應分開來檢視，不應混為一談，況且大媽也不需要人家可憐她。

大媽已戴上口罩出攤。（視頻截圖）

就在網民在網上吵翻之際，大媽昨發視頻道歉稱，並表示自己已經戴上口罩出攤，「戴口罩雖然很悶喘不過氣，但為了衛生必須適應」，她並表示自己常年說話習慣並非故意噴口水，這次網民拍下視頻才意識到問題嚴重性，以後會更加注意。