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河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

中國新聞組／北京1日電
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50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南一名50歲大叔近來胸部突然變大，形狀「如同少女」，其中，右側乳房還達到了4.7到1.2厘米，讓他嚇壞了，趕緊就醫。醫師查出病因，認為他每天狂吃花生、瓜子一兩斤是主因。

據大參考報導，河南鄭州這位50歲的大叔因戒菸後嘴癢，每天狂嗑花生、瓜子達一兩斤。某天他照鏡子時，發現自己的胸部莫名變大，看來相當明顯，嚇得他趕緊就醫。

醫師為他檢查發現，他的胸部確實比一般男性要大，而且凸出「如同少女」，右側乳房更達到了4.7到1.2厘米。

醫師認為，大叔每天狂吃花生和瓜子是主要原因之一。花生和瓜子是高膽固醇食物，油脂含量很高，過量攝入會導致體內脂肪增加，裡面的芳香化酶又會轉化為雌激素，同時導致胸部脂肪增加。

大叔的胸部變大，尤其右側乳房達到了4.7至1.2厘米。（取材自大參考）
大叔的胸部變大，尤其右側乳房達到了4.7至1.2厘米。（取材自大參考）

相關報導昨天衝上微博熱搜，引來4000多萬人次圍觀，網友幾乎全部歪樓，只關心「女生吃能變大嗎」，「我現在吃還來得及嗎？」，「明天開始吃」，「4斤會不會雙倍大」，「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」，「我也喜歡吃瓜子，好嚇人」。

有網友直言：「就是＝變胖了＝每天喝幾斤花生油＝想讓x同樣變大的妹子那就每天直接喝花生油就可以了」，「兩斤已經很多了，還『每天』……，另外想變大的女生朋友可別效仿，這個脂肪含量可不低」，「吃兩斤這也太多了吧，一般人一斤都吃不下啊」，「別信，這是讓你買花生瓜子呢」。

河南 鄭州 微博

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