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讀博女友劈腿指導教授 他做14頁PPT舉報 揭鹹濕對話

中國新聞組／北京26日電
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男子做PTT指控女友劈腿南京師範大學教授。（取材自微博）
男子做PTT指控女友劈腿南京師範大學教授。（取材自微博）

中國南京師範大學爆出醜聞，一名男子製作詳盡、長達14頁的PPT舉報其博士生女友在戀愛期間出軌已婚導師；南京師範大學表示，決定免去該涉事環境學院副院長職務，取消其研究生導師資格，暫停一切工作。

綜合媒體報導，該PPT文件顯示，舉報的男子自稱與女友相識於南京師範大學校園，後來出社會工作，女友繼續在學校讀博士課程，為環境學院博士生黨支部書記，其導師為45歲的環境學院宋姓副院長。兩人長期保持不正當關係，對方計畫在女友畢業後為其安排去一個研究院工作。

男子製作長達14頁圖文並茂的PPT揭發兩人關係，其中包括前言、人物介紹、兩人的微信聊天記錄、結語等，仿如學術報告，不少網友驚嘆該男子做PPT的能力；兩人的微信聊天紀錄之中更有大量不堪入目的內容，包括疑似私密部位照片。

南京師範大學表示，經初步調查，學校研究決定，免去宋男環境學院副院長職務，取消其研究生導師資格，暫停一切工作。後續將根據進一步調查結果，對相關人員依紀依規嚴肅處理。

新聞一出，立刻引起網友熱議，「不得不說現在的學生真的很擅長做PPT」、「現在都流行PPT解讀了」、「人學問不能太高深，高深了啥玩意都給你做PPT，還精益求精」、「不愧是學術瓜，每次排版都有講究」。

奔流新聞報導，從對話紀錄中可看出，宋男已有家室，還會幫孩子做晚飯，女子回了「優秀滴爸爸」貼圖，宋男還問她「願意做我的乾女兒嗎？」

男子製作的PTT還用「愛吃鮑魚的宋老師」為標題，揭露兩人的鹹濕對話，可看到女子說自己去做汗蒸，宋男回覆「我擔心把我的私密花園烤焦」，女子還要他「來聞聞」，內容相當露骨。

南京師範大學爆出醜聞，一名男子製作詳盡的PPT舉報其博士生女友在戀愛期間出軌已婚...
南京師範大學爆出醜聞，一名男子製作詳盡的PPT舉報其博士生女友在戀愛期間出軌已婚導師。(取材自微博)
兩人出現「私密花園」、「烤鮑魚」的鹹溼對話。（取材自微博）
兩人出現「私密花園」、「烤鮑魚」的鹹溼對話。（取材自微博）

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