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最高院宣示「頂格判處」 電詐4首腦被判無期徒刑

記者賴錦宏／綜合報導
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中國民航包機20日降落在江蘇南京祿口國際機場，緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐嫌犯經泰國被中國公安機關押解回國。(新華社)
中國民航包機20日降落在江蘇南京祿口國際機場，緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐嫌犯經泰國被中國公安機關押解回國。(新華社)

電信網絡詐騙犯罪持續多發高發，最高人民法院24日發布7件電騙及其關聯犯罪典型案例。其中一例，犯罪分子偽裝成完美情人精準圍獵，一年詐騙逾1億人民幣(約1379萬美元)，最終本案三名首要分子均被依法「頂格判處」判處無期徒刑。另一例中，犯罪分子詐騙之餘，還組織引誘他人出境從事跨境電騙犯罪，也以詐騙罪被判處無期徒刑。最高法明確將嚴懲電騙犯罪集團首要分子，嚴懲為境外電騙犯罪集團組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」，釋出從重懲治犯罪的強烈信號。

新華網報導，這七個案例包括：被告人黃某等三人詐騙案；被告楊某等三人詐騙案；被告人肖某誠等兩人詐騙案；被告朱某民詐騙案；被告余某詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案；被告人劉某等三人詐騙、組織他人偷越國（某邊境）某國共犯；被告人申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案。

據悉，人民法院嚴懲電詐犯罪集團首要分子，嚴懲為境外電詐犯罪集團組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」。在被告人黃某等三人詐騙案，被告人余某詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案中，四名被告人出境組建電詐犯罪集團，均為首要分子，余某還組織眾多人員出境實施犯罪，均被依法「頂格判處」無期徒刑；被告楊某等三人詐騙案中，楊曾因實施電詐犯罪被判刑，又重操舊業，被依法嚴懲。

報導提到，近年有的詐騙組織採用多種手段拉攏、引誘未成年人、在校學生，作為實施犯罪的「工具人」，或者針對未成年人、在校學生實施詐騙。被告肖某誠等兩人詐騙案中，被告招募、利用未成年人實施電詐犯罪。雖然兩人為從犯，且到案後坦白罪行，仍被法院從重處罰，以詐欺罪判處有期徒刑五年六個月、四年六個月。

同時，報導稱，法院最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。在被告申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案中，法院促使申某濤積極退贓物退賠，連同查扣在案的贓物，及時發還被騙群眾。

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