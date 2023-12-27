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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

與男同事曖昧 元配截圖發朋友圈 她被開除要求賠償敗訴

中國新聞組／北京27日電
示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

杭州一名女員工因為與男同事的微信聊天的曖昧內容「過火」，被男方妻子截圖並發到朋友圈，引起軒然大波後被公司解除勞動合約，她要求公司支付6萬多元（人民幣，下同）的賠償金，遭到法院駁回。女員工不服判決，先後上訴到中級法院和高等法院，經過多年的訴訟，最後以女員工敗訴告終。

每日經濟新聞報導，根據中國裁判文書網披露的判決書顯示，2015年12月14日，張某某入職杭州某置業公司（簡稱A公司）並簽訂勞動合約。2017年7月1日調入A公司關係企業B公司。勞動契約約定，若張某某嚴重違反B公司的規章制度，張某某可以解除契約。

後來，張某某與原工作單位即匯耀置業（杭州）有限公司員工謝某某常有微信聯繫。2019年5月，謝某某的妻子發現雙方微信交流中有一些不恰當的言語內容及圖片，截圖後，用謝某某的手機發送至微信朋友圈。此事一時在A、B公司及旗下專案關聯企業之間流傳、發酵。

隨後，B公司於2019年5月15日出具關於解除勞動合約關係的通知。

對此，張某某對此持有異議，向杭州市下城區仲裁委員會提出仲裁申請，要求B公司支付賠償金5萬9139元、支付3天未休年休假補償金1944元。然而，仲裁委不予支持。張某某不服該裁決結果，向杭州市下城區人民法院提起訴訟。

下城區人民法院認為，因張某某未能把握好與異性同事交往的距離，引發同事家庭矛盾，加之微信聊天內容被轉發至微信朋友圈，在一定範圍內傳播，尤其是在包括B公司在內的數個關聯公司之間造成惡劣影響。B公司員工手冊規定：員工對公司產生不良影響的，公司可與其解除勞動合同，且無須支付經濟補償金。

張某某不服，隨即向杭州市中級人民法院上訴。

杭州市中級人民法院認為，由於張某某與異性同事在微信聊天中，發有一些不恰當的言語內容及圖片，在B公司及關聯公司內造成不良影響。根據雙方簽訂的勞動契約約定，若張某某嚴重違反B公司的規章制度，B公司可以解除契約。二審判決駁回上訴，維持原判。

但是張某某仍不服，再度向浙江省高級人民法院申請再審。浙江省高級人民法院認為，原審生效判決認定事實清楚，適用法律和實體處理均無不。高院裁定駁回張某某的再審申請。

微信 高院

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