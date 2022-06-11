悼感光材料專家鄒競 全網破例用彩照
中國工程院首批院士、感光材料專家鄒競日前在天津逝世，享壽86歲，她是全中國最愛美、最喜色彩的女士，她傾盡一生都在追逐彩色的夢，鄒競研發的三代樂凱膠卷也圓了全中國人一個彩色的夢。也因此，她的訃告，全網都「破例」用了彩色照片。.
環球人物報導，鄒競從小家境優渥，她在中學時期就樹立了人生理想：像居里夫人那樣探索奇妙無窮的化學世界。專修一年俄語後，鄒競1955年到蘇聯列寧格勒電影工程學院攻讀當時中國尚屬空白的電影膠片製造，及洗印加工專業，讓她和堪稱「精細化工皇冠上明珠」的感光材料結下不解之緣。
完成學業回國後，她選擇進入中國第一座大型現代化膠片廠——保定電影膠片廠（現為中國樂凱集團有限公司）工作，當時她接受的第一項任務是負責特種紅外軍工膠片的研製，實驗室工作條件極差，從小衣食無憂的鄒競在克難的環境中，嚐到從未經歷過的飢餓滋味。
據報導，當時世界上能生產彩色膠片的只有美國、日本和德國，鄒競帶領團隊經過多年科研攻關，1986年將樂凱100日光型彩色膠卷（Ⅱ）正式投入工業化生產，結束了中國不能生產彩色膠卷的歷史。她還帶領團隊又先後研製出樂凱BR10彩卷、BR100彩卷，GBR100彩卷等，中國人的記憶「底片」，從此變成了彩色，使彩色攝影走入中國尋常百姓家庭。
鄒競的科研助理王虹形容，鄒競非常注意自己妝容，頭髮總是一絲不亂，衣服總是整齊，出門也一定化淡妝。鄒競女兒謝紅也說，母親一生愛美，喜歡音樂，即便是人生最後的日子，只要響起《莫斯科郊外的晚上》，她還能用俄語跟著哼唱。「一生愛美」的鄒競，將美麗的底色留在人間。
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