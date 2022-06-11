悼感光材料專家鄒競 全網破例用彩照

鄒競晚年照（資料圖）。(取材自環球人物雜誌)

中國工程院首批院士、感光材料專家鄒競日前在天津逝世，享壽86歲，她是全中國最愛美、最喜色彩的女士，她傾盡一生都在追逐彩色的夢，鄒競研發的三代樂凱膠卷也圓了全中國人一個彩色的夢。也因此，她的訃告，全網都「破例」用了彩色照片。.

環球人物報導，鄒競從小家境優渥，她在中學時期就樹立了人生理想：像居里夫人那樣探索奇妙無窮的化學世界。專修一年俄語後，鄒競1955年到蘇聯列寧格勒電影 工程學院攻讀當時中國尚屬空白的電影膠片製造，及洗印加工專業，讓她和堪稱「精細化工皇冠上明珠」的感光材料結下不解之緣。

完成學業回國後，她選擇進入中國第一座大型現代化膠片廠——保定電影膠片廠（現為中國樂凱集團有限公司）工作，當時她接受的第一項任務是負責特種紅外軍工膠片的研製，實驗室工作條件極差，從小衣食無憂的鄒競在克難的環境中，嚐到從未經歷過的飢餓滋味。

據報導，當時世界上能生產彩色膠片的只有美國、日本和德國 ，鄒競帶領團隊經過多年科研攻關，1986年將樂凱100日光型彩色膠卷（Ⅱ）正式投入工業化生產，結束了中國不能生產彩色膠卷的歷史。她還帶領團隊又先後研製出樂凱BR10彩卷、BR100彩卷，GBR100彩卷等，中國人的記憶「底片」，從此變成了彩色，使彩色攝影 走入中國尋常百姓家庭。

鄒競的科研助理王虹形容，鄒競非常注意自己妝容，頭髮總是一絲不亂，衣服總是整齊，出門也一定化淡妝。鄒競女兒謝紅也說，母親一生愛美，喜歡音樂，即便是人生最後的日子，只要響起《莫斯科郊外的晚上》，她還能用俄語跟著哼唱。「一生愛美」的鄒競，將美麗的底色留在人間。