85歲劍橋教授 為何成了中國年輕人的「心靈樹洞」？

2025年，麥克法蘭與徐志摩詩碑合影。（取材自環球人物雜誌）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 85歲劍橋教授麥克法蘭在中國社媒吸引逾250萬粉絲。

85歲劍橋教授麥克法蘭在中國社媒吸引逾250萬粉絲。 重點二： 他以平等包容回應中國年輕人焦慮，成為心靈樹洞。

他以平等包容回應中國年輕人焦慮，成為心靈樹洞。 重點三：他守護徐志摩花園，促成東西方文化交流橋梁。

85歲英國劍橋大學人類學教授艾倫·麥克法蘭（Alan Macfarlane）在中國社媒吸引逾250萬粉絲，成為許多中國年輕人提問求助的「心靈樹洞」。他以平等與包容態度回應年輕人的焦慮，並透過守護徐志摩花園，搭起東西方文化交流橋梁。

麥克法蘭接受環球人物雜誌專訪，他戴著黑色復古禮帽，神情輕鬆俏皮。談及自己深受中國年輕人歡迎的原因，他表示：「這可能不是因為我有多聰明，而是我看到中國年輕人是真正有興趣去理解世界的。我以平等的身分與他們交談，他們也回報我以同樣的平等、開放和信任。」他形容自己只是中國年輕人的一個朋友，「他們喜歡向我提問，大概是因為我又老又小吧。」

麥克法蘭歷數家族與中國的淵源。他出生於印度 ，幼時照顧他的護士是當地華裔 ，給他留下溫柔善良的記憶；他的叔公是英國文化協會在台灣的第一位成員，祖父則曾協助繪製中國和緬甸邊界的地圖。他感慨道：「我來到這個世界，第一眼看到的是中國面孔。」

自1996年首度訪華以來，麥克法蘭已到訪中國20餘次，親眼目睹了中國幾十年來在基礎建設、教育、醫療等各方面的飛速發展與社會劇變。他指出，中國經歷了迅猛轉型，但傳統價值始終未變：「中國人民始終關心家庭、熱愛和平……中國不僅僅是一個國家，更是一種獨特的文明。作為地球上倖存的古文明，不好戰，善平衡，道家、儒家與釋家思想扎根其間，延續至今。」

針對當前網上關於「躺平」與焦慮的討論，麥克法蘭將中國年輕人比喻為「竹子」。他表示，竹子代表了中國文化的韌性，強韌且根系發達，風吹時會彎下腰吸收衝擊，風停後又能重新挺立。他認為年輕人的焦慮源於社會快速發展，過去穩固的「階梯世界」與確定性逐漸改變，這種快速變化給全球年輕人帶來的困境如出一轍，包括英國也有不少「尼特族」。面對焦慮，他建議大家一步一步來，泡一杯茶安撫神經系統，所有的困難與痛苦終將過去。

此外，麥克法蘭也是劍橋大學國王學院「徐志摩花園」的發起人與守護者。當年國王學院曾因不了解徐志摩而拒絕設置紀念石碑，經他極力說服學院並籌集資金，才建立了劍橋大學歷史上第一座校園內的中式花園。自2014年起，他一直擔任徐志摩詩歌藝術節組委會主席。麥克法蘭表示，這座花園象徵著東西方文明之間的橋梁，「從國王學院走出來，沿途是典型的英式建築和英國風景；走過一座橋，便進入了中式花園。從西方走到東方，只需要過一座橋。」

2025年，麥克法蘭和妻子在中國重慶。（取材自環球人物雜誌）