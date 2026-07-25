16年前墜江獲救2歲娃如今考上北大 第一時間報喜救命恩人

余獻國（左二）夫婦和鄭妍一家合影。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭妍16年前墜江獲救，如今考上北京大學，第一時間向救命恩人余獻國報喜，兩家人也在近日重聚，讓這段跨越16年的善意故事再度感動網友。

16年前曾獲救的墜江女娃，如今以優異成績考上頂尖學府。幾天前，女孩鄭妍收到北京大學錄取通知書後，第一時間回報恩人，發訊息分享這份喜悅：「伯伯，我收到錄取通知書了。」23日晚間，救人英雄余獻國與鄭妍一家人溫馨聚會，再次為她送上祝福表示：「恭喜妳考上了理想中的大學，為妳高興。」

大風新聞報導，這段跨越16年且勝似親人的緣分，源於2010年的施救義舉。鄭妍的母親鄭方彩回憶，當年她與丈夫在台州務工，公婆帶著2歲的鄭妍搭乘三輪車搭渡輪時發生意外，撞上碼頭繫纜柱，導致一車人摔出，「女兒從婆婆懷裡飛了出去。」

關鍵時刻，余獻國挺身而出跳江救援。他回億：「當時江面與碼頭落差1公尺多，我就把孩子往上托，岸上的人立刻接了過去。」余獻國隨後還順手拉了一位水性不佳的跳水救人男子。

事後，全身濕透且手機泡壞的余獻國默默離開，並未向任何人提起。鄭方彩夫婦經過多方打聽，抱著2歲的鄭妍並帶著錦旗與現金紅包，前往中石化浙江台州分公司致謝。余獻國收下錦旗但婉拒了紅包，直言：「救人是順手的事。」這份「救與被救」的情誼自此延續了16年，女孩如今金榜題名，為這場漫長的善意寫下了最美好的註腳。

據悉，鄭方彩夫婦1996年從雲南到台州打工，鄭妍與哥哥一直在雲南老家讀書，平時非常懂事省心。提到女兒順利考上北京大學，鄭方彩聲音裡滿是笑意表示：「孩子有自己的打算，想入學後再修一個雙學位。不管怎樣，我們都支持她。」

這起歷經16年長跑的暖心故事曝光後，迅速引發廣大網友的關注與討論，許多人感動留言：「當年種下的善因，結出了最美的善果！」、「英雄當年那一托，托起了孩子的一生與北大高材生」。亦有網友感嘆兩家人的情義：「救人者無私不求回報，被救者感恩記掛16年，這種雙向奔赴的善良太讓人動容了。」

2010年，鄭妍一家給余獻國（左一）送錦旗。(取材自大風新聞)