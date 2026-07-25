史上第3次「雷擊奇蹟」 長征三號乙成功發射 網：攔不住沖天志
長征3號乙於西昌雷雨夜發射時遭閃電擊中，仍將天鏈2號06星精準送入軌道，展現火箭防雷設計與中國航天可靠性。
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長征3號乙於西昌雷雨夜發射時遭閃電擊中，仍將天鏈2號06星精準送入軌道，展現火箭防雷設計與中國航天可靠性。
中國西昌衛星發射中心7月23日晚間20時發生罕見奇觀，一枚長征三號乙運載火箭在雷雨交加中點火升空，起飛後約半分鐘突遭刺眼閃電擊中，閃電沿著金屬箭身一路貫穿而下，整枚火箭瞬間被點亮，最終仍精準將「天鏈二號06星」送入預定軌道。官方通報顯示，火箭全程飛行狀態穩定，沒有出現姿態異常或系統故障，任務取得圓滿成功，網友紛紛震撼表示：「閃電攔不住沖天之志」。
央視新聞報導，這是航天史上第三次「雷擊奇蹟」，展現中國航天科技的可靠性。據悉，本次發射的天鏈二號06星由航天科技集團五院研製，屬於中國第二代地球同步軌道數據中繼衛星。其主要任務是為神舟飛船、空間站等載人航天器及中低軌道資源衛星提供數據中繼與測控服務，相當於天上的「數據中轉站」與「傳話烽火台」。
06星成功入軌，進一步拓寬了天鏈二號系統的覆蓋範圍與連續保障能力。
當天西昌地區天氣複雜，陣雨與對流雲系活躍，長征三號乙仍按計畫點火。火箭起飛後不久便遭遇雷擊；從部分畫面分析顯示，雷擊發生在起飛後約47秒前後，但整體時間窗口落在起飛後半分鐘左右。
至於粗大的閃電為何沒能擊垮火箭，專家解釋，這源於火箭自身強大的防雷設計與「法拉第籠」（Faraday cage）效應。由於長征三號乙箭體採用連續導電的金屬結構，巨大電流只會順著外殼表面流動，無法深入內部；同時，火箭內部電腦與線路均包覆金屬皮，電路上也設有保險絲與浪湧抑制模塊，能有效阻擋電磁脈衝並及時洩掉高壓，確保核心晶片不受損壞。
更出乎意料的是，雷電流最終是被火箭自己「吐」出去；火箭發動機噴出的高溫尾焰屬於高度電離的等離子體，導電性極佳。當閃電擊中箭體後，電流順著金屬外殼「滑」到尾部，直接通過尾焰釋放到大氣中並與周圍形成閉合迴路。這相當於火箭利用噴出的火焰，為自己搭建了一根天然的「避雷針接地線」，避免能量在箭體局部積聚造成損傷。
這段火箭與閃電震撼同框的畫面曝光後，隨即引發廣大網友熱議與點讚，紛紛留言表示：「閃電攔不住沖天之志」、「點讚硬核實力，長征火箭經得起風雨，更經得起天雷試煉」；也有網友感嘆現代航天的防護設計：「以前以為雷擊必出大事，沒想到火箭尾焰還能當接地線，真是長知識了」。
因為長征3號乙在起飛後不久遭雷擊，火箭外殼一度被閃電點亮，但仍未出現姿態異常或系統故障，最後成功把天鏈2號06星送入預定軌道。 它是地球同步軌道數據中繼衛星，主要為神舟飛船、空間站及中低軌道資源衛星提供數據中繼和測控服務，等於天上的傳話站，強化通聯保障。 專家指出，長征3號乙具備連續導電金屬結構與防雷設計，電流會沿外殼流動；再加上尾焰是高導電等離子體，可把雷電導向大氣，避免內部設備受損。
精華 FAQ
因為長征3號乙在起飛後不久遭雷擊，火箭外殼一度被閃電點亮，但仍未出現姿態異常或系統故障，最後成功把天鏈2號06星送入預定軌道。
它是地球同步軌道數據中繼衛星，主要為神舟飛船、空間站及中低軌道資源衛星提供數據中繼和測控服務，等於天上的傳話站，強化通聯保障。
專家指出，長征3號乙具備連續導電金屬結構與防雷設計，電流會沿外殼流動；再加上尾焰是高導電等離子體，可把雷電導向大氣，避免內部設備受損。
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