史上第3次「雷擊奇蹟」 長征三號乙成功發射 網：攔不住沖天志

這是中國長征系列火箭發射中首次被清晰完整捕捉到的飛行中雷擊畫面，也是有記錄以來人類航天史上第三次運載火箭在飛行階段被閃電直接擊中卻繼續完成任務的案例。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 長征3號乙於西昌雷雨夜發射時遭閃電擊中，仍將天鏈2號06星精準送入軌道，展現火箭防雷設計與中國航天可靠性。

中國西昌衛星發射中心7月23日晚間20時發生罕見奇觀，一枚長征三號乙運載火箭在雷雨交加中點火升空，起飛後約半分鐘突遭刺眼閃電擊中，閃電沿著金屬箭身一路貫穿而下，整枚火箭瞬間被點亮，最終仍精準將「天鏈二號06星」送入預定軌道。官方通報顯示，火箭全程飛行狀態穩定，沒有出現姿態異常或系統故障，任務取得圓滿成功，網友紛紛震撼表示：「閃電攔不住沖天之志」。

央視新聞報導，這是航天史上第三次「雷擊奇蹟」，展現中國航天科技的可靠性。據悉，本次發射的天鏈二號06星由航天科技集團五院研製，屬於中國第二代地球同步軌道數據中繼衛星。其主要任務是為神舟飛船、空間站等載人航天器及中低軌道資源衛星提供數據中繼與測控服務，相當於天上的「數據中轉站」與「傳話烽火台」。

06星成功入軌，進一步拓寬了天鏈二號系統的覆蓋範圍與連續保障能力。

當天西昌地區天氣複雜，陣雨與對流雲系活躍，長征三號乙仍按計畫點火。火箭起飛後不久便遭遇雷擊；從部分畫面分析顯示，雷擊發生在起飛後約47秒前後，但整體時間窗口落在起飛後半分鐘左右。

至於粗大的閃電為何沒能擊垮火箭，專家解釋，這源於火箭自身強大的防雷設計與「法拉第籠」（Faraday cage）效應。由於長征三號乙箭體採用連續導電的金屬結構，巨大電流只會順著外殼表面流動，無法深入內部；同時，火箭內部電腦與線路均包覆金屬皮，電路上也設有保險絲與浪湧抑制模塊，能有效阻擋電磁脈衝並及時洩掉高壓，確保核心晶片不受損壞。

更出乎意料的是，雷電流最終是被火箭自己「吐」出去；火箭發動機噴出的高溫尾焰屬於高度電離的等離子體，導電性極佳。當閃電擊中箭體後，電流順著金屬外殼「滑」到尾部，直接通過尾焰釋放到大氣中並與周圍形成閉合迴路。這相當於火箭利用噴出的火焰，為自己搭建了一根天然的「避雷針接地線」，避免能量在箭體局部積聚造成損傷。

這段火箭與閃電震撼同框的畫面曝光後，隨即引發廣大網友熱議與點讚，紛紛留言表示：「閃電攔不住沖天之志」、「點讚硬核實力，長征火箭經得起風雨，更經得起天雷試煉」；也有網友感嘆現代航天的防護設計：「以前以為雷擊必出大事，沒想到火箭尾焰還能當接地線，真是長知識了」。

中國在西昌衛星發射中心23日使用長征三號乙運載火箭，成功將天鏈二號06星發射，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。(中新社)

這是中國長征系列火箭發射中首次被清晰完整捕捉到的飛行中雷擊畫面，也是有記錄以來人類航天史上第三次運載火箭在飛行階段被閃電直接擊中卻繼續完成任務的案例。(取材自央視新聞)