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曬317萬人民幣年終獎金截圖 騰訊績優員工遭辭退封殺

女繼承父親房產竟背22萬元水費 真相慘讓房子賣不掉

曬317萬人民幣年終獎金截圖 騰訊績優員工遭辭退封殺

中國新聞組╱北京25日電
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網傳一名微信員工外流年度薪酬，遭開除。（網頁截圖）
網傳一名微信員工外流年度薪酬，遭開除。（網頁截圖）

騰訊微信事業群（WXG）一名項目葉姓負責人，因私自將含有內部水印的個人年度薪酬明細截圖傳播給外部人員，洩露公司薪酬與激勵體系等敏感資訊，近日遭騰訊解除勞動合同。騰訊內部通報確認，葉某行為已觸犯「騰訊高壓線」，已被公司依法辭退並列入黑名單，永不錄用。

觀察者網報導，這篇在社交平台上瘋傳的一張薪酬截圖顯示，該員工年終激勵高達317萬餘元(人民幣，下同，約47萬美元)，其中包含現金獎金約82萬元及股票激勵235萬餘元。隨後有網友發現，該截圖帶有騰訊內部水印，隨即引發薪資洩密爭議。這類薪酬明細在騰訊內部被畫定為高等級敏感信息，嚴禁以任何形式截圖、轉發或對外分享。

知名博主闌夕爆料稱，騰訊23日補發內部通知，確認將該名曬出高額年終獎的微信事業群員工開除，據傳葉某其實已於今年5月份離開公司，此前其內部會議日程也已被迅速清空。

騰訊內部通報指出，反舞弊調查部收到線索後進行調查，證實葉某在任職期間將敏感資訊發送給外部人員，導致資訊外洩並在公司內外造成嚴重不良影響。此舉觸犯「騰訊高壓線」第三條關於「資訊安全違規及洩露機密」的規定，內容具體包含「洩露或打聽薪資」以及「故意或不當操作導致公司內部敏感資訊洩露」等條款，因而祭出最嚴厲的開除與永不錄用處分。

據了解，葉某在2025年曾兩次獲得騰訊最高績效評級Outstanding，這份頂尖業績是他拿到高額年終獎的重要原因。騰訊的績效評定分為Outstanding、Good與Underperform三檔，其中Outstanding僅嚴格控制在團隊前10%至20%的績優員工，通常可獲得六個月月薪以上的年終獎及大額股票獎勵。

此事件曝光後隨即登上微博熱搜，網友紛紛留言表示：「為了曬一時的高薪連飯碗都丟了，真的是得不償失」、「公司高壓線本來就不能碰，帶水印還敢發出來實在太欠考慮」。也有網友點出職場現實：「薪資保密是很多大廠的底線，這不僅是個人隱私問題，更關乎公司內部管理與激勵機制的安定，只能說是咎由自取」。

網傳一名微信員工外流年度薪酬，遭開除。（網頁截圖）
網傳一名微信員工外流年度薪酬，遭開除。（網頁截圖）

精華 FAQ

  • 因他私自把含有內部水印的年度薪酬明細截圖傳給外部人員，造成薪酬與激勵制度等敏感資訊外洩，違反騰訊資訊安全相關規定，因此遭解除勞動合同並列入黑名單。

  • 網路流傳的截圖顯示，該員工年終激勵總額超過317萬元人民幣，約由82萬元現金獎金與235萬餘元股票激勵組成，因金額高而迅速引發討論。

  • 通報指出，高壓線第三條涵蓋資訊安全違規與洩露機密，包含洩露或打聽薪資、故意或不當操作導致內部敏感資訊外洩等情形，屬於公司最嚴厲處分範圍。

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