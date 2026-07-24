為何人才都赴美？2中國籍學者獲數學諾獎 中網友掀反思

被譽為「數學界諾貝爾獎 」的菲爾茲獎(Fields Medal)首度有中國籍學者獲得殊榮且一次兩位，旋即在中國網路討論區和社群媒體 引發熱烈討論，同時反思中美高等教育落差及中國人才外流的現象。

全國公共廣播電台(NPR)報導，許多中國網友對此感到振奮與自豪。

來自廣東的網友在中國社群媒體「小紅書」上寫道，「兩位中國數學學者！其中一位還是中國女性！」

另一名來自河南 的網友則表示，「這才叫真正的為國爭光。」

然而，隨著討論延燒，也有不少網友藉此反思中國學術研究環境與美國之間的落差。

王虹與鄧煜大學都曾就讀北京大學，之後卻分別轉赴美國麻省理工學院與普林斯頓大學深造，學成後持續在海外從事研究，並未回中國任職。

一名天津網友則提出質疑，「為何不反思，為什麼大家在中國讀完大學後都要去美國？」

另一名廣東網友則呼籲改革教育體制，「打破學術圈的壟斷，是中國高等教育應該走的方向。」

中國網友批評中國「人才外流」，但報導指出，近年已有多位著名的中國學者選擇返中發展，箇中原因包括美國學術環境逐漸變得不友善。

除了環境因素，中國官方近年推出多項延攬人才措施，如2025年推出鎖定外籍科技人才的「K字簽證」，以及由中國工業和信息化部監督的「啟明計畫」，旨在吸引海外及華裔科技人才，凸顯北京當局意識到人才競逐的重要性。

除了享有極高的國際聲望之外，每位菲爾茲獎得主還會獲頒一面金牌，金牌上刻有著名的古希臘數學家阿基米德(Archimedes的肖像，並獲得 1萬5000 加元(約合 1萬1000 美元)的獎金。

然而，對鄧煜而言，真正驅使他前進的並不是名聲或獎金，而是純粹的好奇心。

他在國際數學聯盟（IMU）提供的一段影片中表示：「我們對物理宇宙在數學層面的理解仍然極其有限。讓我一直留在這個領域的，是當你的構想完全奏效、並且能夠解決眼前所面對的問題時的喜悅。」