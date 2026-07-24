為何人才都赴美？2中國籍學者獲數學諾獎 中網友掀反思
被譽為「數學界諾貝爾獎」的菲爾茲獎(Fields Medal)首度有中國籍學者獲得殊榮且一次兩位，旋即在中國網路討論區和社群媒體引發熱烈討論，同時反思中美高等教育落差及中國人才外流的現象。
全國公共廣播電台(NPR)報導，許多中國網友對此感到振奮與自豪。
來自廣東的網友在中國社群媒體「小紅書」上寫道，「兩位中國數學學者！其中一位還是中國女性！」
另一名來自河南的網友則表示，「這才叫真正的為國爭光。」
然而，隨著討論延燒，也有不少網友藉此反思中國學術研究環境與美國之間的落差。
王虹與鄧煜大學都曾就讀北京大學，之後卻分別轉赴美國麻省理工學院與普林斯頓大學深造，學成後持續在海外從事研究，並未回中國任職。
一名天津網友則提出質疑，「為何不反思，為什麼大家在中國讀完大學後都要去美國？」
另一名廣東網友則呼籲改革教育體制，「打破學術圈的壟斷，是中國高等教育應該走的方向。」
中國網友批評中國「人才外流」，但報導指出，近年已有多位著名的中國學者選擇返中發展，箇中原因包括美國學術環境逐漸變得不友善。
除了環境因素，中國官方近年推出多項延攬人才措施，如2025年推出鎖定外籍科技人才的「K字簽證」，以及由中國工業和信息化部監督的「啟明計畫」，旨在吸引海外及華裔科技人才，凸顯北京當局意識到人才競逐的重要性。
除了享有極高的國際聲望之外，每位菲爾茲獎得主還會獲頒一面金牌，金牌上刻有著名的古希臘數學家阿基米德(Archimedes的肖像，並獲得 1萬5000 加元(約合 1萬1000 美元)的獎金。
然而，對鄧煜而言，真正驅使他前進的並不是名聲或獎金，而是純粹的好奇心。
他在國際數學聯盟（IMU）提供的一段影片中表示：「我們對物理宇宙在數學層面的理解仍然極其有限。讓我一直留在這個領域的，是當你的構想完全奏效、並且能夠解決眼前所面對的問題時的喜悅。」
因為菲爾茲獎被視為數學界最高榮譽之一，且首度有2位中國籍學者同時獲獎，讓不少中國網友感到振奮，也進一步討論中國學術環境與人才培養問題。 許多網友把焦點放在「為何讀完大學後都要去美國」的現象，認為這反映中國高等教育與研究環境仍有落差，也凸顯人才外流與學術壟斷問題。 報導提到，中國近年推出鎖定外籍科技人才的「K字簽證」，以及由工信部監督的「啟明計畫」，希望吸引海外及華裔科技人才，顯示北京重視全球人才競逐。
精華 FAQ
因為菲爾茲獎被視為數學界最高榮譽之一，且首度有2位中國籍學者同時獲獎，讓不少中國網友感到振奮，也進一步討論中國學術環境與人才培養問題。
許多網友把焦點放在「為何讀完大學後都要去美國」的現象，認為這反映中國高等教育與研究環境仍有落差，也凸顯人才外流與學術壟斷問題。
報導提到，中國近年推出鎖定外籍科技人才的「K字簽證」，以及由工信部監督的「啟明計畫」，希望吸引海外及華裔科技人才，顯示北京重視全球人才競逐。
上一則
香港動漫電玩節創歷來最大規模 美「Pop Art教父」助陣
下一則