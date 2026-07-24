我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

有比較好吃？上海蘋果專賣店1顆399元 專家揭吸客手段

中國新聞組／北京24日電
上海一水果店只賣蘋果，其中一款399元一顆。(取材自紅星新聞)
上海一水果店只賣蘋果，其中一款399元一顆。(取材自紅星新聞)

上海一家主打「Only Apples」的蘋果專賣店近日因高價商品引發討論，其中一款「雲南紅玫瑰」蘋果每顆售價399元（人民幣，下同），另有蘋果禮盒售價3591元，不少消費者直呼價格驚人。專家分析，高定價可能是一種行銷策略，藉此吸引消費者進店。

據紅星新聞報導，這家名為「μήλο」（希臘語「蘋果」）的專賣店，販售超過20種蘋果，除了富士、蛇果等常見品種，也有王林、愛妃、青森、香格里拉等高價品種，部分商品採單顆販售。

多名到店消費者表示，店員解說相當熱情，但實際品嘗後，蘋果口感並未明顯優於一般水果。一名消費者說，看到399元的標價時「愣住了」，自己購買號稱帶有「荔枝味」的蘋果，「根本沒吃出荔枝味」，認為消費者主要是出於獵奇心理，而非追求性價比。也有消費者認為，部分品種的口感略優於一般蘋果，但坦言「價格確實貴」。

記者查詢電商平台發現，同款「雲南紅玫瑰」蘋果售價約每斤19.9元至30元，與店內每顆399元價格差距甚大。

對此，上海市市場監管服務熱線表示，目前商品價格採市場調節機制，只要商家明碼標價，即屬合法，店家可依經營成本自行定價，「消費都是你情我願的」。

生鮮傳奇策畫人陶易指出，高價蘋果的稀缺性未必如外界想像，國內同類產品品質已接近部分進口品種，且電商平台也能購得類似商品。他認為，同一產品在不同銷售場景，價格可能相差數倍，高價商品也可能是定價策略，用來襯托其他商品，並引發消費者好奇。

中南財經政法大學公共管理學院教授徐雙敏則表示，不同消費族群有不同需求，只要市場存在需求，就會有相應供給。他認為，門市高定價「可能是一種行銷手段」，透過高價商品吸引客流、提升知名度，但也提醒消費者應理性消費。

店內一組蘋果售價3591元，令不少進店顧客直呼「價格超乎想像」。(取材自紅星新聞...
店內一組蘋果售價3591元，令不少進店顧客直呼「價格超乎想像」。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 因為店內部分蘋果採單顆高價販售，其中雲南紅玫瑰1顆要399元，蘋果禮盒也高達3591元，價格遠超一般消費者預期，因而引發熱議。

  • 多名消費者表示店員介紹很熱情，但實際吃起來並未明顯優於一般水果；有人認為標榜荔枝味的蘋果也沒吃出特色，覺得更多是獵奇而非高性價比。

  • 專家認為高價商品可能是一種行銷手段，用來凸顯店內形象、吸引消費者進店並提升知名度；同時提醒市場價格多由供需與定價策略決定，消費者仍應理性選購。

上一則

貧困生「每天1杯9.9元咖啡」是段子 戳中誰的痛點？

下一則

杭男開女同事黃腔、被打又被炒 「她沒事不公平」 公司回應

延伸閱讀

標明是1元商店了 還設商品查價機？ 原因令人唏噓

標明是1元商店了 還設商品查價機？ 原因令人唏噓
好市多蔬果 店員：購買前先仔細檢查

好市多蔬果 店員：購買前先仔細檢查
富士康「旺季已來」蘋果iPhone 18系列手機傳出已在量產

富士康「旺季已來」蘋果iPhone 18系列手機傳出已在量產
高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴