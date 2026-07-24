有比較好吃？上海蘋果專賣店1顆399元 專家揭吸客手段

上海一水果店只賣蘋果，其中一款399元一顆。(取材自紅星新聞)

上海一家主打「Only Apples」的蘋果專賣店近日因高價商品引發討論，其中一款「雲南紅玫瑰」蘋果每顆售價399元（人民幣，下同），另有蘋果禮盒售價3591元，不少消費者直呼價格驚人。專家分析，高定價可能是一種行銷策略，藉此吸引消費者進店。

據紅星新聞報導，這家名為「μήλο」（希臘語「蘋果」）的專賣店，販售超過20種蘋果，除了富士、蛇果等常見品種，也有王林、愛妃、青森、香格里拉等高價品種，部分商品採單顆販售。

多名到店消費者表示，店員解說相當熱情，但實際品嘗後，蘋果口感並未明顯優於一般水果。一名消費者說，看到399元的標價時「愣住了」，自己購買號稱帶有「荔枝味」的蘋果，「根本沒吃出荔枝味」，認為消費者主要是出於獵奇心理，而非追求性價比。也有消費者認為，部分品種的口感略優於一般蘋果，但坦言「價格確實貴」。

記者查詢電商平台發現，同款「雲南紅玫瑰」蘋果售價約每斤19.9元至30元，與店內每顆399元價格差距甚大。

對此，上海市市場監管服務熱線表示，目前商品價格採市場調節機制，只要商家明碼標價，即屬合法，店家可依經營成本自行定價，「消費都是你情我願的」。

生鮮傳奇策畫人陶易指出，高價蘋果的稀缺性未必如外界想像，國內同類產品品質已接近部分進口品種，且電商平台也能購得類似商品。他認為，同一產品在不同銷售場景，價格可能相差數倍，高價商品也可能是定價策略，用來襯托其他商品，並引發消費者好奇。

中南財經政法大學公共管理學院教授徐雙敏則表示，不同消費族群有不同需求，只要市場存在需求，就會有相應供給。他認為，門市高定價「可能是一種行銷手段」，透過高價商品吸引客流、提升知名度，但也提醒消費者應理性消費。

店內一組蘋果售價3591元，令不少進店顧客直呼「價格超乎想像」。(取材自紅星新聞)