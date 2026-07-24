有比較好吃？上海蘋果專賣店1顆399元 專家揭吸客手段
上海一家主打「Only Apples」的蘋果專賣店近日因高價商品引發討論，其中一款「雲南紅玫瑰」蘋果每顆售價399元（人民幣，下同），另有蘋果禮盒售價3591元，不少消費者直呼價格驚人。專家分析，高定價可能是一種行銷策略，藉此吸引消費者進店。
據紅星新聞報導，這家名為「μήλο」（希臘語「蘋果」）的專賣店，販售超過20種蘋果，除了富士、蛇果等常見品種，也有王林、愛妃、青森、香格里拉等高價品種，部分商品採單顆販售。
多名到店消費者表示，店員解說相當熱情，但實際品嘗後，蘋果口感並未明顯優於一般水果。一名消費者說，看到399元的標價時「愣住了」，自己購買號稱帶有「荔枝味」的蘋果，「根本沒吃出荔枝味」，認為消費者主要是出於獵奇心理，而非追求性價比。也有消費者認為，部分品種的口感略優於一般蘋果，但坦言「價格確實貴」。
記者查詢電商平台發現，同款「雲南紅玫瑰」蘋果售價約每斤19.9元至30元，與店內每顆399元價格差距甚大。
對此，上海市市場監管服務熱線表示，目前商品價格採市場調節機制，只要商家明碼標價，即屬合法，店家可依經營成本自行定價，「消費都是你情我願的」。
生鮮傳奇策畫人陶易指出，高價蘋果的稀缺性未必如外界想像，國內同類產品品質已接近部分進口品種，且電商平台也能購得類似商品。他認為，同一產品在不同銷售場景，價格可能相差數倍，高價商品也可能是定價策略，用來襯托其他商品，並引發消費者好奇。
中南財經政法大學公共管理學院教授徐雙敏則表示，不同消費族群有不同需求，只要市場存在需求，就會有相應供給。他認為，門市高定價「可能是一種行銷手段」，透過高價商品吸引客流、提升知名度，但也提醒消費者應理性消費。
因為店內部分蘋果採單顆高價販售，其中雲南紅玫瑰1顆要399元，蘋果禮盒也高達3591元，價格遠超一般消費者預期，因而引發熱議。 多名消費者表示店員介紹很熱情，但實際吃起來並未明顯優於一般水果；有人認為標榜荔枝味的蘋果也沒吃出特色，覺得更多是獵奇而非高性價比。 專家認為高價商品可能是一種行銷手段，用來凸顯店內形象、吸引消費者進店並提升知名度；同時提醒市場價格多由供需與定價策略決定，消費者仍應理性選購。
精華 FAQ
因為店內部分蘋果採單顆高價販售，其中雲南紅玫瑰1顆要399元，蘋果禮盒也高達3591元，價格遠超一般消費者預期，因而引發熱議。
多名消費者表示店員介紹很熱情，但實際吃起來並未明顯優於一般水果；有人認為標榜荔枝味的蘋果也沒吃出特色，覺得更多是獵奇而非高性價比。
專家認為高價商品可能是一種行銷手段，用來凸顯店內形象、吸引消費者進店並提升知名度；同時提醒市場價格多由供需與定價策略決定，消費者仍應理性選購。
上一則
貧困生「每天1杯9.9元咖啡」是段子 戳中誰的痛點？
下一則