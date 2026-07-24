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貧困生「每天1杯9.9元咖啡」是段子 戳中誰的痛點？

中國新聞組／北京24日電
瑞幸咖啡。(取材自微博)
瑞幸咖啡。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：「貧困生每天1杯9.9元咖啡」經查為無實據網絡段子。
  • 重點二：話題之所以爆紅，在於觸發對助學金被錯配的焦慮。
  • 重點三：真正應防的是虛構帶風向，並補齊助學審核與監管。

近日，「貧困生每天一杯9.9元咖啡，被同學蹲守37天取證舉報」的話題引發熱議，將貧困生消費邊界推上輿論風口。經多方核查確認，‌這是則無官方通報、無高校實錘、無媒體求證的「三無」網絡段子，但該話題之所以引發爭論，在於戳中了輿論對於資源錯配、占用補助痛點。

這段傳聞如下：有位獲得4500元最高檔助學金的貧困女大學生，因為她每天都會買一杯售價9.9元（約1.46美元)的瑞幸咖啡，被同學認為「奢侈」、不符合貧困身分。於是同學連續蹲守了37天進行取證，緊盯著她的消費記錄整整五周，最後實名舉報，稱「公務員都沒這麼奢侈」。

該話題在網上傳開，吸引眾多自媒體、網友跟進評論。有人炮轟助學金不是「咖啡補貼」；有人反駁稱符合申請標準就有消費自由；還有人乾脆將矛頭指向舉報者，質疑過度窺視是監控不是監督。

瀟湘晨報評論指出，該傳聞大概率並非真實事件。如果是自媒體靠虛構故事挑起對立，撕裂公共輿論，消耗大眾對助學公益話題的信任，這種只為熱度不擇手段的流量玩法，本身就值得警惕和抵制。 

此前，中山大学特困生被舉報其持有蘋果四件套、購買千元演唱會門票、頻繁旅遊炫富。河北金融學院學生也被舉報，其家中經營酒樓、收入遠超普通家庭，卻隱瞞真實情況騙取4800元助學金。還有浙江大學受資助學生，在社交平台頻繁曬出國內外旅遊的照片。這些例子最終都被取消補助，但不公平現象已令大眾反感。

評論指出，公眾反感的從來不是普通人的正常消費，而是資源錯配占用補助的不公平現象。比起無休止的輿論互撕，當下更有意義的解決方式，是補齊認定短板，細化評判規則。目前，部分高校已通過監控消費情況動態補貼、限制助學金使用途徑等享樂亂象。

貧困生喝咖啡被舉報的話題引發熱議。(取材自微博)
貧困生喝咖啡被舉報的話題引發熱議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 多方核查後，這起事件被認定為缺乏官方通報、高校實錘與媒體求證的「三無」段子，並非已證實的真實新聞。

  • 因為它碰觸到大眾對助學金是否被錯配、補助是否被占用的敏感神經，也反映人們對資源公平與審核機制的焦慮。

  • 與其讓輿論互相攻防，不如補強認定標準、細化評判規則，並透過動態補貼與限制用途等方式，降低補助被濫用的風險。

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