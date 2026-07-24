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天生沒右手 中國少女闖Cos界 用義肢跟人握手…大開玩笑

中國新聞組／北京24日電
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天生失去右手的「00後」UP主「愛游泳的依依」，過去習慣將右手縮進長袖或口袋深處。如今她因Cosplay日本動畫「紫羅蘭永恆花園」中佩戴銀色機械手的主角「薇爾莉特」在網上走紅，讓她不再遮掩殘肢。依依坦言，若是兩三年前未接觸二次元，絕對不敢在眾人面前展示右手，「原來我的那隻手，也可以成為故事的一部分。」  

嗶哩嗶哩報導，依依在人生大部分時間裡，總是刻意隱藏缺憾，只要察覺旁人目光便會伸手掩飾，大學生活亦在沉默與孤獨中度過。直到她嘗試不遮掩右手、將海邊拍攝的照片發布至網路後，意外收到網友建議她嘗試Cosplay薇爾莉特。

「紫羅蘭永恆花園」是一部在講述前戰爭機器少女薇爾莉特，透過替人代筆書信，深刻理解人類情感的故事。依依觀看動畫時深受震撼，特別是看到主角解下繃帶露出精緻機械手的畫面，讓她第一次意識到「殘缺也可以變得這麼美」，她並為主角替他人發聲的勇敢而動容。  

依依Cosplay「紫羅蘭永恆花園」的「薇爾莉特」。（取材自嗶哩嗶哩)
依依Cosplay「紫羅蘭永恆花園」的「薇爾莉特」。（取材自嗶哩嗶哩)

依依Cosplay「紫羅蘭永恆花園」的「薇爾莉特」。（取材自嗶哩嗶哩)
依依Cosplay「紫羅蘭永恆花園」的「薇爾莉特」。（取材自嗶哩嗶哩)

報導指出，2025年4月，依依鼓起勇氣在B站發布首支Cosplay薇爾莉特的15秒影片。影片中她身穿短上衣、戴著金色假髮與祖母綠胸針，身旁擺放著木手並露出甜美微笑，迅速獲得20萬播放量與近5萬次點讚。網友評價她的影片「好看」而非同情，這份認可讓她卸下心防，她愛上了cosplay，更大方展示自己的木頭手、鐵手與殘肢。  

依依的轉變也影響了許多人，她曾收到手部殘疾的網友私信坦言過去夏天只敢穿長袖，看見她的影片後有了穿短袖的勇氣；依依則溫暖回應：「穿短袖吧，夏天很熱，別為了別人委屈自己。」

今年的BW漫展上，依依大方與遊客握手互動，她甚至敢抽回手臂、將義肢道具留在對方手中開起玩笑。

依依天生沒有右手。（取材自嗶哩嗶哩)
依依天生沒有右手。（取材自嗶哩嗶哩)

精華 FAQ

  • 她過去習慣把右手縮進長袖或口袋深處，只要察覺旁人注視就會立刻遮掩，大學生活也多在沉默與孤獨中度過，長期對自己的缺憾缺乏自信。

  • 她被《紫羅蘭永恆花園》中薇爾莉特露出機械手的畫面震撼，首次感受到殘缺也能很美；發布Cos影片後獲得正面回響，讓她願意不再遮掩右手。

  • 她收到手部殘疾網友私訊，對方表示看見她後才有勇氣穿短袖；依依也回應別為別人委屈自己。她在漫展上大方互動，更敢把義肢道具留給對方玩笑。

日本

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