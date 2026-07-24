謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢 離世消息傳出後，曾與他交往12年的前女友Coco正在直播帶貨，彈幕突然刷過「四哥走了」，她愣了幾秒，直接掐了直播，半小時內把所有社交帳號的頭像換成了純黑。Coco是謝賢生前最後一任女友，比他小49歲，如今41歲的她早就褪去了「謝賢女友」的光環，回到了老家過日子。

據網易號「麓谷隱士」報導，20歲的Coco於2005年離開河南 赴上海發展，在模特圈底層掙扎。那一年冬天，朋友牽線讓她在一家咖啡館認識了69歲的謝賢。

她後來在直播裡回憶，第一眼就覺得「這個男人好帥」。第二天謝賢主動約她吃午飯，她故意拖延了一下才答應，吃完飯送謝賢去機場，天冷得很，謝賢二話沒說，直接拉開自己的皮夾克，把她凍僵的手裹了進去。就這麼一個小小的舉動，這個比他小49歲的姑娘走進了他的生活。

兩人交往關係2006年公開後，輿論幾乎一邊倒地罵。有人說Coco圖錢，有人說謝賢老不正經，賭他們撐不過三個月的人能排滿整條街。結果他們安安穩穩處了12年，一直至2018年才分開。那12年裡，兩個人就像普通小情侶一樣逛菜市場、爬山、逛夜市。2006年金像獎紅毯上，謝賢大大方方牽著Coco的手走完全程，向所有人官宣這是自己的女朋友。

報導引述Coco直播時的說法指出，外傳她獲得謝賢2000萬港元分手費並非事實，「我們12年帳戶都是通的，東西不分你我，根本沒有什麼分手費。」她表示，如果真的拿到這筆錢，也不需要靠直播帶貨維持生計。

報導稱，謝賢曾資助Coco赴英國進修、在上海置產，並在她投資失利欠債時，賣掉兒子謝霆鋒送給他的勞斯萊斯協助還債。2018年，謝賢因自覺年事已高，不願耽誤對方人生，主動鼓勵Coco離開香港、發展自己的事業，那年年末兩人吃了最後一頓飯，告別的時候謝賢抱著她嘆了句「這次分開，不知道什麼時候再見了」。誰也沒想到，這句話真的成了訣別。

「麓谷隱士」指出，分手後Coco返回內地，現年41歲，靠直播帶貨維持生活。文中引述河南老鄉說法稱，家人曾安排她相親，但男方得知她曾與謝賢交往後，多半未再聯絡，原因包括擔心她無法適應平凡生活。

報導並稱，Coco曾在直播中表示，自己20多歲時便已凍卵，希望未來能有孩子，但堅持孩子必須是愛情的結晶，也坦言最大的遺憾是沒有生下自己的孩子。

對於謝賢遺產安排，「麓谷隱士」稱，其遺囑將大部分資產透過信託留給兩名孫子，其餘由子女繼承，Coco並未列入受益人名單。

報導最後引述Coco過去談及這段感情時表示：「我特別感恩，從來沒有遺憾過有這樣一個前男友，如父如友如兄長。」據報導，在謝賢離世消息傳出後，她未發表長文，也未公開談論往事，僅將社群平台頭像換成黑色，以低調方式表達哀思。