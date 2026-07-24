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誤填被廈大馬來分校錄取 山東644分考生：只能復讀

中國新聞組╱北京24日電
廈門大學馬來西亞分校。（取材自極目新聞）
廈門大學馬來西亞分校。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

山東煙台考生郭同學高考644分，因填志願時誤把廈大本部填成馬來西亞分校，最終被錄取後因學費與距離問題無力就讀，只能考慮復讀。

在中國，高考 644 分是非常優異的成績，在部分省市甚至可上復旦大學上海醫學院。山東煙台市考644分的物理類考生郭同學，在填報志願時因疏忽未看清院校代碼，誤將廈門大學本部填報為廈門大學馬來西亞分校，22日確認被該校電子信息工程專業錄取。由於該分校學費昂貴且離家太遠，家庭無法承擔相關開銷，郭同學無奈表示：「要花的錢太多了，現在看來只能復讀了。」

極目新聞報導，郭同學的母親尹女士泣不成聲地表示，家中僅靠種植七畝梨樹與務工維持家計，一年收入僅約七、八萬(人民幣，以下同)，而該分校光是每學年學費就高達約5萬1000元。「我們完全沒有心理準備，也沒有條件去讀。」尹女士痛心指出，系統中雖有顯示分校字樣，但自己先前甚至不知道廈門大學有這所分校，坦言家人也有責任。

針對此事件，廈門大學招生辦工作人員23日回應指出，已接獲家屬反映，但考生既已被錄取則無法退檔。招辦補充說明，該分校畢業證書與本部相同，不會印有分校字樣。山東省教育招生考試院則曾發出提醒，呼籲考生填報志願時務必仔細核對同名院校的不同校區及專業代號。

郭同學高中就讀於萊州市第一中學，這次高考成績644分，高居山東省第6419名，在萊州一中排50多名，原本分數足夠登上廈大本部。填報志願當天，他與父母在村內列印店操作電腦，填到第20個志願時不慎將代碼敲錯。依據招生簡章，該分校位於吉隆坡南郊，是由中國名校全資設立的海外分校，其電子信息工程專業採全英文教學，且錄取後不得轉入廈門大學本部學習。

此事曝光後引發眾多網友熱議與惋惜，「高分考得這麼辛苦，卻因為一個代碼填錯要重來，太可惜了」、「志願填報一定要反覆核對代碼，真的不能馬虎」。也有網友認為：「雖然復讀風險很大，但對於普通農家來說，確實負擔不起出國讀書的開銷」、「希望能有彈性的處理機制，給高分學子一個補救的機會」。

山東644分考生被廈大馬來西亞分校錄取。（取材自極目新聞）
山東644分考生被廈大馬來西亞分校錄取。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 因他在填報志願時誤將廈門大學本部填成馬來西亞分校，錄取後發現該校學費每年約5萬1000元，家庭收入難以負擔，加上離家太遠，才無奈表示只能復讀。

  • 其母親表示，家中主要靠種植7畝梨樹與外出務工維生，一年收入約7萬到8萬元，而分校學費就很高，若再加上生活與往返成本，對家庭來說壓力過大。

  • 廈大招生辦表示已接獲家屬反映，但考生既已被錄取就無法退檔；山東省教育招生考試院也提醒，填報志願時要仔細核對同名院校的校區、代碼與專業資訊。

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