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中國人獲數學界諾獎 丘成桐：盼王虹、鄧煜回中國任教

中國新聞組／北京24日電
2026年1月，丘成桐（中）與鄧煜（左）、王虹（右）一起出席世界華人數學家大會。...
2026年1月，丘成桐（中）與鄧煜（左）、王虹（右）一起出席世界華人數學家大會。（取材自每日經濟新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國青年數學家王虹、鄧煜同獲菲爾茲獎，丘成桐稱此為中國數學界多年期盼的突破，並盼兩人回國任教，帶動本土培養人才走向世界前沿。

中國青年數學家王虹、鄧煜雙雙斬獲有「數學界諾貝爾獎」稱號的 菲爾茲(Fields Medal)獎，實現中國數學界歷史性突破。被美國紐約時報譽為「數學皇帝」的丘成桐對此表示，一次有兩位傑出的中國年輕數學家獲此獎項，令他尤為興奮，希望王虹、鄧煜回中國任教。他認為兩人的成就，標誌著中國數學界整體走向成熟，邁向世界數學強國，預計中國數學10年左右能引領世界學術潮流，期望中國數學家能在中國土地上開創學派，引領世界數學發展數十年乃至百年。

據文匯報、澎湃新聞報導，聽聞中國籍數學家獲得菲爾茲獎的喜訊後，著名數學家、菲爾茲獎首位華人得主，清華大學丘成桐數學科學中心主任、求真書院院長丘成桐表示非常高興，「對於中國數學界而言，這是幾十年來我們一直期盼實現的願望」。丘成桐認為，王虹和鄧煜雙雙獲得菲爾茲獎標誌著中國數學界的整體走向成熟，早期中國留學生研究工作主要集中在具體問題，新一代留學生能駕馭更先進的數學思想，這批學者主要是在海外接受訓練的。

「如今王虹和鄧煜的成就，讓我們看到新的希望：我們可以期望最終的關鍵一步，即由在中國本土培養的學者，在本土做出最頂尖的成果」，丘成桐說，縱觀歷史，美國等國的科學發展都遵循相似的路徑：派遣留學生汲取養分，最終結出碩果。當前，中國正處在最後也是最關鍵階段這一節點。

「我一直誠摯邀請他們回來任教，希望他們能指導我們的學生。我期待求真書院這些優秀的年輕人能以王虹和鄧煜為榜樣，爭取在未來十年內，由在中國本土培養出的學生摘得菲爾茲獎。這也是我們中國數學界乃至整個中國科學界共同期盼的目標」，丘成桐說。

丘成桐期望，在未來的十年裡，中國能在自己這片土地上培養出大批年輕學者，讓他們走出自己的路，完成引領世界潮流的工作。「客觀地說，目前綜合實力尚不及美國，不過，追趕並非不可能」，丘成桐說，「據我估計，隨著大批學者回國效力，未來五年內中國數學有望達到世界一流水平；而要引領世界學術潮流，可能需要十年的時間。我期望八年後，能看到在中國本土培養的年輕人獲得菲爾茲獎，這將是我們在前沿領域引領世界的標誌」。

「我期望中國數學家能在中國土地上開創學派，引領世界數學發展數十年乃至百年」。丘成桐坦言，目前中國尚未出現引領一個時代的大師，這是未來十年的核心期許。

7月18日，國際知名數學家、首位菲爾茲獎華人得主丘成桐在貴州遵義開講座。圖為丘成...
7月18日，國際知名數學家、首位菲爾茲獎華人得主丘成桐在貴州遵義開講座。圖為丘成桐（右）與講座現場提問的學生合影。 (中新社)

精華 FAQ

  • 兩人同獲有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，成為中國數學界的重要里程碑。這不僅代表個人成就，也被視為中國數學整體實力成熟、邁向世界強國的關鍵信號。

  • 丘成桐表示非常高興，認為這是中國數學界幾十年來期待實現的願望。他誠摯邀請王虹、鄧煜回中國任教，希望他們指導學生，並成為年輕學者的榜樣。

  • 他認為中國數學正處於最後且最關鍵的階段，未來5年有望達到世界一流水平，約10年可望引領學術潮流。他也希望中國本土能培養出菲爾茲獎得主，開創學派。

紐約時報 華人 諾貝爾獎

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