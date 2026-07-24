北大數學院12校友亮相ICM 「黃金一代」成員大放異采
本屆國際數學家大會創下華人受邀報告新紀錄，12位北大校友入列，王虹與鄧煜等黃金一代成員備受關注，展現北大數院的人才實力與學術影響力。
AI摘要
文章摘要整理：
本屆國際數學家大會創下華人受邀報告新紀錄，12位北大校友入列，王虹與鄧煜等黃金一代成員備受關注，展現北大數院的人才實力與學術影響力。
四年一度的國際數學家大會（ICM）23日拉開帷幕，大會開幕式頒發菲爾茲獎、奈望林納獎、高斯獎和陳省身獎章；本屆ICM迎來歷史性時刻，共21位華人數學家受邀報告，創下新紀錄，其中12位為北大校友，不乏北大數院「黃金一代」成員。值得一提的是，兩位菲爾茲獲獎者王虹、鄧煜同屬「北大數院07級」，也讓網友紛問「北大數院07級」到底有多牛？
文匯報報導，惲之瑋、張偉、劉若川等北大數院「黃金一代」成員，同樣在國際數學舞台大放異采。他們早年在燕園接受系統訓練，夯實理論根基，走出校園後深耕數論、幾何、分析等核心方向，接連取得多項重大突破，斬獲多項國際重要學術獎項。
北大數院「黃金一代」是2000年前後進入燕園、踏上數學研究道路的數學新星，包括1999級的劉若川，2000級的袁新意、惲之瑋、張偉、朱歆文，2001級的魯健鋒、馬宗明、肖梁，2002級的王博潼、宋詩暢，2003年的劉一峰等等。著名數學家張壽武曾這樣評價：「他們可能不像陶哲軒那麼聰明，不是天才，但他們可以對數學作出畫時代的貢獻。他們合在一起，應該是中國數學的未來，他們肯定會做得很好」。
時至今日，北大數院「黃金一代」之間仍保持緊密的合作關係。中國科學院院士、北京大學數學科學學院院長劉若川此前受訪時也曾表示，「想法不會從天而降，很多時候，思考、火花、方向都是在與別人討論問題、探索嘗試中得來的」。他認為，好的科學研究需要好的場域，而一個好場域由好的科研理念、風氣，以及多元的、優秀的科學家組成。
據悉，目前北大數學「黃金一代」中，除劉若川外，肖梁、袁新意都先後進入北大北京國際數學研究中心任教。
因為今年共有21位華人數學家受邀報告，數量創下新紀錄；同時開幕式還頒發多項頂級數學獎項，顯示華人學者在國際舞台上的能見度持續提升。 在受邀報告的21位華人數學家中，有12位是北大校友，比例相當高；其中王虹、鄧煜更同屬北大數院07級，成為外界熱議焦點。 這批學者多在2000年前後進入北大數院，之後在數論、幾何、分析等方向深耕，彼此保持合作，並在國際上獲得重要獎項與重大學術突破。
精華 FAQ
因為今年共有21位華人數學家受邀報告，數量創下新紀錄；同時開幕式還頒發多項頂級數學獎項，顯示華人學者在國際舞台上的能見度持續提升。
在受邀報告的21位華人數學家中，有12位是北大校友，比例相當高；其中王虹、鄧煜更同屬北大數院07級，成為外界熱議焦點。
這批學者多在2000年前後進入北大數院，之後在數論、幾何、分析等方向深耕，彼此保持合作，並在國際上獲得重要獎項與重大學術突破。
上一則
誤填被廈大馬來分校錄取 山東644分考生：只能復讀
下一則