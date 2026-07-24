廣州漫展女Coser「腳泡檸檬水」1杯賣50元 粉絲竟搶喝
近日中國動漫展場外有多名Coser擺攤售賣「洗腳水」或「檸檬洗腳水」，一杯要價50元（人民幣，下同，約7.4美元），現場除了有粉絲排隊搶購、拿杯子舀起飲用，更有人躺地用嘴接飲、舔腳。畫面曝光後引發網友強烈批評，直呼「太離譜了」、「看了就想吐」；針對，動漫展主辦單位表示已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止此類低俗攤位再次出現。
綜合洪觀新聞等媒體報導，第39屆廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華舉辦期間，多名Coser在展場外擺攤售賣「洗腳水」或「檸檬洗腳水」。網路瘋傳的影片與現場畫面顯示，有Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜或泡腳桶內，現場浸泡後出售。現場吸引大批民眾圍觀拍攝，甚至有粉絲排隊搶購、拿杯子舀起飲用，更有粉絲出現躺地用嘴接飲、舔腳等誇張行為。
據了解，涉事Coser是模仿此前美國漫展的玩法，攤位旁邊標示著「僅供娛樂，無不良引導」或「純屬娛樂」等字樣。現場洗腳水價格傳出一杯15元至50元不等。
針對場外亂象，螢火蟲動漫展主辦單位隨後回應，已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止此類低俗攤位再次出現。事件曝光後引發網民強烈批評，留言表示「這也太離譜了」、「看了就想吐」、「真菌感染警告」，認為此舉嚴重損害二次元圈形象。
第39屆廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華期間，場外多名Coser擺攤販售「洗腳水」或「檸檬洗腳水」，價格約15元至50元不等，並吸引民眾圍觀與搶購。 因為影片顯示有人排隊飲用、拿杯子舀喝，甚至出現躺地用嘴接飲、舔腳等行為，畫面被認為極不衛生且過度低俗，網友直呼離譜又噁心。 螢火蟲動漫展主辦單位回應，已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止這類低俗攤位再次出現，以避免影響展場秩序與二次元形象。
精華 FAQ
第39屆廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華期間，場外多名Coser擺攤販售「洗腳水」或「檸檬洗腳水」，價格約15元至50元不等，並吸引民眾圍觀與搶購。
因為影片顯示有人排隊飲用、拿杯子舀喝，甚至出現躺地用嘴接飲、舔腳等行為，畫面被認為極不衛生且過度低俗，網友直呼離譜又噁心。
螢火蟲動漫展主辦單位回應，已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止這類低俗攤位再次出現，以避免影響展場秩序與二次元形象。
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