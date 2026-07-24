廣州漫展女Coser「腳泡檸檬水」1杯賣50元 粉絲竟搶喝

有粉絲直接舔Coser的腳。（視頻截圖）

近日中國動漫展場外有多名Coser擺攤售賣「洗腳水」或「檸檬洗腳水」，一杯要價50元（人民幣，下同，約7.4美元），現場除了有粉絲排隊搶購、拿杯子舀起飲用，更有人躺地用嘴接飲、舔腳。畫面曝光後引發網友強烈批評，直呼「太離譜了」、「看了就想吐」；針對，動漫展主辦單位表示已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止此類低俗攤位再次出現。

綜合洪觀新聞等媒體報導，第39屆廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華舉辦期間，多名Coser在展場外擺攤售賣「洗腳水」或「檸檬洗腳水」。網路瘋傳的影片與現場畫面顯示，有Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜或泡腳桶內，現場浸泡後出售。現場吸引大批民眾圍觀拍攝，甚至有粉絲排隊搶購、拿杯子舀起飲用，更有粉絲出現躺地用嘴接飲、舔腳等誇張行為。

據了解，涉事Coser是模仿此前美國漫展的玩法，攤位旁邊標示著「僅供娛樂，無不良引導」或「純屬娛樂」等字樣。現場洗腳水價格傳出一杯15元至50元不等。

現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」飲用，吸引大批人圍觀及拍片 。（視頻截圖）

一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水盆內。（視頻截圖）

針對場外亂象，螢火蟲動漫展主辦單位隨後回應，已下令驅逐相關涉事Coser，並明確禁止此類低俗攤位再次出現。事件曝光後引發網民強烈批評，留言表示「這也太離譜了」、「看了就想吐」、「真菌感染警告」，認為此舉嚴重損害二次元圈形象。