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短劇AI臉有形無神？觀眾反彈、掀「生理性厭惡」

記者陳湘瑾／北京23日電
中國AI短劇快速擴張，大量標準化「AI臉」也引發觀眾討論，因角色五官模板化、表情...
中國AI短劇快速擴張，大量標準化「AI臉」也引發觀眾討論，因角色五官模板化、表情僵硬，降低代入感。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇大量湧現後，因角色臉孔高度模板化、表情僵硬而引發觀眾反彈，甚至出現「生理性厭惡」；專家認為這是恐怖谷效應與代入感下降所致。

凌厲的下頜線、薄嘴唇、眼神下壓不怒自威；鵝蛋臉、大眼睛、皮膚透著光……，用戶打開短劇App，連刷幾部AI短劇就不難發現，其中的男女主角幾乎共用同一套五官模板。看得多了，不少人甚至會恍惚：剛才那個冷臉總裁和上一部中被趕出侯府的將軍，是不是同一張臉？社交平台上，類似的疑問隨處可見，「對AI臉生理性厭惡」甚至一度登上微博熱搜。

因角色五官模板化、表情僵硬，降低代入感。學者指出，AI角色可能落入「恐怖谷效應」，雖能模擬表情，卻缺乏真實情緒與生理反應，讓觀眾感受到「有形無神」的不自然感。

「AI短劇」是指完全由AI生成，而非真人拍攝後再用AI後製，隨著抖音、快手、百度等網路大廠投入AI短劇的領域，大量個人創作者與小型團隊加入這個產業。

澎湃新聞引述中國廣電總局數據，2025年全年上線微短劇3.3萬部，2026年第一季數字飆升至12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95％。

大量AI短劇問世，也帶動觀眾對於劇中「AI臉」的討論，這些角色都有圓眼睛、高鼻梁、尖下巴，精緻到沒有辨識度；或是在做著誇張的情緒動作時，整張臉的神情僵硬，讓觀影者無法感受到任何情緒起伏。

有中國網友表示，「AI精緻是標準化產物，缺少生命力，初看驚艷，久觀乏味，違和感便油然而生」、「主角個個高顱頂、大眼窄鼻、冷白皮，精緻得挑不出錯，可表情空洞，看著看著心裡一陣發毛」。

數位行銷平台「DataEye」指出，大量生成的標準化AI五官、統一模板化人物建模，讓不同戲劇的角色面貌趨於一致，觀眾代入感持續降低。即使劇情有差異，重覆生硬的AI臉，也會快速消磨用戶觀看耐心。

精華 FAQ

  • 主要原因是角色五官過度標準化、不同作品看起來像同一張臉，且表情動作僵硬、缺乏情緒流動，讓觀眾覺得不自然，久看容易產生排斥與疲勞感。

  • 學者指出，AI角色雖能模擬人類外貌與表情，卻缺少真實情緒與生理反應，因此在接近真人卻又不夠像真人時，容易讓人感到詭異，這正是恐怖谷效應的典型表現。

  • 依中國廣電總局數據，2026年第一季上線的微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95%，顯示AI短劇已成為產量主力，也放大了「AI臉」爭議。

微博

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