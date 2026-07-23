「被裁掉的女孩」暴紅 AI主角討論量破8億 流量碾壓真人

「被裁掉的女孩」女主角「方桃子」在網上與粉絲互動。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 中國AI短劇《被裁掉的女孩》帶動虛擬男女主角暴紅，靠社群經營、逼真畫面與情感互動創下超高流量，也反映影視產業正加速轉向AI製作。

中國AI短劇「被裁掉的女孩」近期暴紅，劇中虛擬男女主角「方桃子」與「周以衡」單平台播放量突破2億、全網討論量更超8億，人氣與流量直接碾壓大量真人藝人；這兩位AI演員不僅能演出劇集，更跨越屏幕經營獨立社群帳號、公開互動「炒CP」，甚至發布日常Vlog與粉絲留言互動。

綜合媒體報導，短劇「被裁掉的女孩」講述小鎮女孩方桃子到「上南城」闖蕩模特圈，她因為外形亮眼，在行業集體合影裡被同行刻意裁掉，還遭遇被抽高額佣金、被新人頂替的職場不公。她拒絕依附時尚總監、不接受富二代的捷徑資源，靠自己運營帳號、打磨專業能力，最終拿到了巴黎時裝周的入場資格。

女主角「方桃子」除了在短劇裡力爭上游，她也開設社群帳號與粉絲互動，如今已突破33萬粉絲。方桃子透過帳號發布做三明治、買花及健身等「活人感」生活碎片。男主角「周以衡」則在社群帳號主頁擺滿玩偶並公開「追求」女主角，亦累積超過11萬粉絲。周以衡與方桃子在留言區頻繁互動，兩人CP話題討論量高達300萬。

報導指出，除了「破屏」的社群營運，技術飛躍也是AI演員走紅的關鍵。不同於早期AI角色的僵硬虛假，兩位主角的影像保留了皮膚紋理、毛孔、輕微瑕疵甚至小痘印，眼珠轉動與皺眉等微表情連貫自然，被觀眾評價「比過度磨皮的真人劇更具真實感」。此外，部分網友也指出，方桃子在多個角度疑似撞臉日本女星小松菜奈。

AI演員的火爆，同時反映出部分觀眾對真人藝人「預製演技」與流量營銷的情緒反彈。對影視業者而言，AI演員具備全天候待命、輸出穩定、無緋聞塌房風險，且不需協調檔期等優勢，已被視為低風險的製作選項。

AI演員帶來的熱度本身證明，偶像工業中「認真營業」已不再是真人演員的專屬門檻，觀眾「用腳投票」會加速淘汰僅靠流量營銷、缺乏專業能力的從業者。

據中國網絡視聽協會數據顯示，2026年第一季上線的微短劇中，使用AI技術的比例已超過95%。

業界普遍認為，AI技術短期內仍難以完全取代真人演員，但可能加速淘汰僅依賴流量與行銷曝光、缺乏表演能力及創作特色的從業者。未來影視產業的競爭重點，預計將重新回歸至故事創意、情感共鳴，以及無法被大量複製的個人特色。

「被裁掉的女孩」男主角「周以衡」在網上繼續炒CP。(取材自小紅書)